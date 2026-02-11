2025薪資成績單出爐 經常性薪資年增幅創26年來最高

薪資統計數據持續成長。主計總處11日公布，去年工業及服務業全體受僱員工平均經常性薪資為4萬7,884元，年增3.09%，創下26年來最大增幅；若把獎金、加班費等非經常性薪資一併納入，全年總薪資平均為76萬632元，年增率3.91%。

若從薪資分布觀察，去年經常性薪資中位數為3萬8,406元，年增3.03%。主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，總薪資包含經常性與非經常性兩部分；經常性薪資走高，主要與月薪、基本工資調升，以及廠商加薪有關；非經常性薪資則包括加班費、獎金等，當加班工時提高就會跟著墊高，景氣若較佳、廠商獲利增加、分紅變多，也會推升總薪資。

剔除物價因素後，實質薪資也同步走升。依主計總處統計，去年實質經常性薪資平均為4萬3,690元，年增1.4%，創五年來最高增幅；實質總薪資平均為694,008元，年增2.21%，創七年來最大增幅。

譚文玲指出，實質薪資的變化要搭配物價因素觀察。去年全年消費者物價指數（CPI）年增1.66%，顯示物價趨緩，使實質總薪資、實質經常性薪資相對提高；另去年基本工資月薪調升4.08%、時薪調升3.83%，也對薪資表現帶來支撐。

若觀察單月，去年12月經常性薪資平均為4萬8,400元，年增3.06%，同樣創26年來同期最高增幅；12月非經常性薪資為1萬4,092元，合計後總薪資平均達6萬2,492元，年增2.11%，也是七年來最大增幅。

不過，薪資表現並非各行業齊步。譚文玲說，去年製造業景氣「有好有壞」，部分傳產仍受全球產能過剩影響；若以12月來看，包括紡織業、紙漿紙及紙製品業、其他化學品業、其他運輸工具及其零件業、家具製造業及其他製造業等，12月總薪資都較前一年下滑；若看全年總薪資，表現相對較佳，製造業中僅飲料及煙草業呈現衰退，年減1.44%，評估與吸菸人口降低、業績不佳導致獎金發放較少有關。