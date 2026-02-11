快訊

差點當上泰國總理！專訪皮塔：政治可以失望但不絕望

徐欣瑩今登記初選 數度哽咽：登記不是妥協、而是戰鬥開始

確保春節用電 台電啟動大眾運輸、醫院專案檢測

中央社／ 台北11日電
台電大樓外招牌。圖／聯合報系資料照
台電大樓外招牌。圖／聯合報系資料照

為確保民眾春節假期用電穩定，台電已陸續針對大眾運輸場站及醫院用戶設備啟動專案檢測，今天台電董事長曾文生親赴桃園國際機場，與桃機公司董事長楊偉甫共同會勘，瞭解機場供電情形，共同提升重要公共設施用電穩定。

台電透過新聞稿指出，春節期間適逢返鄉與旅遊人潮高峰，交通運輸系統負載大幅攀升，而各大醫院急診與住院服務亦需全天候運作，對電力的穩定性要求極高。供電品質除了仰賴電力系統的穩定外，用戶自有受電設備的維護狀況也是關鍵。

台電說明，平時即持續協助辦理用戶設備檢查與維護相關工作，這次為維持春節期間交通與醫療用電穩定，特別提前部署啟動專案檢測，針對機場、高鐵、台鐵、捷運、客運轉運站及大型醫療院所等重要用戶，協助進行設備檢視與用電安全宣導，改善潛在風險，降低春節期間突發事故的可能性。

台電表示，除今天董事長曾文生親赴桃園國際機場會勘外，昨天總經理王耀庭亦親赴台大癌醫中心，關心現場作業情況；同時，台電全國各地供電區營運處及區營業處亦陸續啟動，由地方單位主管率第一線員工，會同公共場所用戶及其電氣負責人，進行用電安全宣導與技術交流，提醒落實自有設備定期檢查與維護。

台電也與相關用戶保持密切聯繫，提供必要的技術支援，協助降低用電風險，確保春節期間交通與醫療等公共服務順利運作。

台電 春節
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

國5春節交通大年初二最塞上看8.2萬輛次 縣府教你聰明省錢玩宜蘭

台電澎湖啟動節前巡檢 強化春節供電穩定

春節治安工作不打烊 議員分送油飯、泡麵補體力

台電嘉義區處春節啟動穩定供電專案 確保交通醫療重要供電無虞

相關新聞

高市勝選！微信、微博全噤聲…川普加速世界重新選邊站 謝金河：這些人會有大考驗

川普正在加速世界重新選邊站！ 高市大獲全勝，今天微信、微博、抖音幾乎全面噤聲，只剩胡錫進仍在喃喃自語，川普在他的Truth Social發文恭喜高市全面贏得勝利，除了邀請高市3月訪美，並且邀請日本共同開發稀土！高市全勝為美日同盟奠定基石，也讓川普加速世界重新選邊站加足馬力！

美車零關稅壓境...政府端出30億 國產車廠為何不埋單？

台美關稅談判定案後，緊接著要面對的就是市場開放議題，經濟部2月10日緊急邀集國產汽車業者「喝咖啡」，除了淡化美製車零關稅的影響外，還匡列30億元要輔導業者升級轉型。但業者抱怨，這30億元根本就是看得到吃不到，問題出在哪？

增66萬瓩綠能、供20萬戶用電 內政部攜手經濟部推動建築太陽光電新制

內政部與經濟部11日共同舉辦「建築物設置太陽光電新制與推動宣導說明會」，內政部政務次長董建宏致詞時表示，為加速能源轉型、...

顧立雄：軍公教九年調薪14% 齊頭式加給無法反映專業性

國防部長顧立雄11日出席總統府「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會。他表示，從2017年到2025年，軍公教調...

是誰驅使世界與中國戀愛？ 陳冲：促使現代版合縱的就是川普自己

加拿大總理卡尼日前在世界經濟論壇（WEF）發表演說，認為基於規則的全球秩序已破裂，中型國家應停止自欺欺人，認清無法再依賴...

卓揆：全面接觸新核能技術 將以三大原則審慎評估

行政院長卓榮泰昨（10）日表示，「電力就是算力，算力就是國力」，政府除落實二次能源轉型，並會「全面接觸」全世界先進新核能...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。