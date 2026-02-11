確保春節用電 台電啟動大眾運輸、醫院專案檢測

為確保民眾春節假期用電穩定，台電已陸續針對大眾運輸場站及醫院用戶設備啟動專案檢測，今天台電董事長曾文生親赴桃園國際機場，與桃機公司董事長楊偉甫共同會勘，瞭解機場供電情形，共同提升重要公共設施用電穩定。

台電透過新聞稿指出，春節期間適逢返鄉與旅遊人潮高峰，交通運輸系統負載大幅攀升，而各大醫院急診與住院服務亦需全天候運作，對電力的穩定性要求極高。供電品質除了仰賴電力系統的穩定外，用戶自有受電設備的維護狀況也是關鍵。

台電說明，平時即持續協助辦理用戶設備檢查與維護相關工作，這次為維持春節期間交通與醫療用電穩定，特別提前部署啟動專案檢測，針對機場、高鐵、台鐵、捷運、客運轉運站及大型醫療院所等重要用戶，協助進行設備檢視與用電安全宣導，改善潛在風險，降低春節期間突發事故的可能性。

台電表示，除今天董事長曾文生親赴桃園國際機場會勘外，昨天總經理王耀庭亦親赴台大癌醫中心，關心現場作業情況；同時，台電全國各地供電區營運處及區營業處亦陸續啟動，由地方單位主管率第一線員工，會同公共場所用戶及其電氣負責人，進行用電安全宣導與技術交流，提醒落實自有設備定期檢查與維護。

台電也與相關用戶保持密切聯繫，提供必要的技術支援，協助降低用電風險，確保春節期間交通與醫療等公共服務順利運作。