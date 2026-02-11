快訊

證交所首辦封關典禮 馬年上看4萬點？董座「這樣說」投資人要開心了

「太陽的新娘」韓星鄭恩宇過世…享年40歲 曾許願「想被大家記得」

等了20年！布蘭登費雪、瑞秋懷茲「神鬼傳奇4」合體 全球影迷淚崩

台東鳳梨釋迦採收旺季 農民靠加工拓銷守收益

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
農糧署東區分署今舉辦「鳳梨釋迦加工加值 產業點『釋』成金」活動，邀請立委陳瑩與莊瑞雄及各農會與加工、運銷業者共同參與行銷成果。圖／農糧署東區分署提供
農糧署東區分署今舉辦「鳳梨釋迦加工加值 產業點『釋』成金」活動，邀請立委陳瑩與莊瑞雄及各農會與加工、運銷業者共同參與行銷成果。圖／農糧署東區分署提供

台東鳳梨釋迦進入採收高峰，但外銷受阻與產地價格走弱，讓農民面臨雙重壓力。農糧署東區分署今舉辦「鳳梨釋迦加工加值 產業點『釋』成金」活動，邀請立委陳瑩與莊瑞雄及各農會與加工、運銷業者共同參與行銷成果。

全台鳳梨釋迦台東是唯一主產區，面積約2454公頃、年產量約1萬2761公噸，外銷占6成。農業部針對外銷提供運費補助，境外銷量已增加約887噸；同時推動國內通路、企業團購及加工，補助加工費用，鼓勵果品製成麵、果泥、果餡、冰品、果酒等多元產品。

陳瑩指出，她與莊瑞雄第一時間向行政院反映地方困境，要求農業部迅速因應。農業部也於1月26日啟動「境內產銷調節」與「境外銷售拓展」措施。已要求農業部「週週會報」產地銷量與價格變化，確保產地價格穩定，避免農民辛苦一整年的收益受市場波動影響。

莊瑞雄也指出，加工是調節產銷最重要的手段，特別在國際貿易波動時，更需建立自主的產銷調節能力。透過加工加值與拓銷措施，鳳梨釋迦不只保住品質與價格，也讓農民收益更穩，產業前景更有保障。

他也特別提醒，後續過完年田間果實成熟速度快，產量可能會一次性湧現，這是接下來1個月的硬仗。他已要求農糧署眼睛要幫農民顧牢牢，若市場價格出現波動，調節機制就要馬上「催落去」，絕對不能因為一時量大導致價格下滑，必須守住農民收益。

鳳梨釋迦加工加值製成麵、果泥、果餡、冰品、果酒等多元產品。圖／農糧署東區分署提供
鳳梨釋迦加工加值製成麵、果泥、果餡、冰品、果酒等多元產品。圖／農糧署東區分署提供

農民 外銷 農業
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

英系9人戰首都議員！莊瑞雄和王世堅陪同登記：小雞活蹦亂跳

曾受颱風豪雨破壞…台東大坡池改善工程 陳瑩、莊瑞雄協助爭取經費

排灣族語結合漢字 陳瑩春聯「三馬」連發感謝祝福

台東鳳梨釋迦內銷調節、外銷獎勵啟動 陳瑩要求農業部緊盯產地價格

相關新聞

顧立雄：軍公教九年調薪14% 齊頭式加給無法反映專業性

國防部長顧立雄11日出席總統府「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會。他表示，從2017年到2025年，軍公教調...

高市勝選！微信、微博全噤聲…川普加速世界重新選邊站 謝金河：這些人會有大考驗

川普正在加速世界重新選邊站！ 高市大獲全勝，今天微信、微博、抖音幾乎全面噤聲，只剩胡錫進仍在喃喃自語，川普在他的Truth Social發文恭喜高市全面贏得勝利，除了邀請高市3月訪美，並且邀請日本共同開發稀土！高市全勝為美日同盟奠定基石，也讓川普加速世界重新選邊站加足馬力！

美豬關稅傳減半豬農得知「頭都暈了」 求中央別讓養豬業泡沫化

農曆春節將至，雲林縣長張麗善、雲林縣養豬協會理事長吳英吉今到肉品市場關心豬肉交易情形，因台美關稅協定簽署在即，據傳美豬進...

傳美豬關稅減半張麗善要求中央保障豬農 揚言「趕豬到台北抗議」

台美關稅協定即將簽署，據傳政府準備開放牛絞肉、牛內臟等進口、美國液態乳也將取消關稅、美豬進口關稅減半等。雲林縣長張麗善今...

美車零關稅壓境...政府端出30億 國產車廠為何不埋單？

台美關稅談判定案後，緊接著要面對的就是市場開放議題，經濟部2月10日緊急邀集國產汽車業者「喝咖啡」，除了淡化美製車零關稅的影響外，還匡列30億元要輔導業者升級轉型。但業者抱怨，這30億元根本就是看得到吃不到，問題出在哪？

增66萬瓩綠能、供20萬戶用電 內政部攜手經濟部推動建築太陽光電新制

內政部與經濟部11日共同舉辦「建築物設置太陽光電新制與推動宣導說明會」，內政部政務次長董建宏致詞時表示，為加速能源轉型、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。