快訊

證交所首辦封關典禮 馬年上看4萬點？董座「這樣說」投資人要開心了

「太陽的新娘」韓星鄭恩宇過世…享年40歲 曾許願「想被大家記得」

等了20年！布蘭登費雪、瑞秋懷茲「神鬼傳奇4」合體 全球影迷淚崩

消保處抽查年貨大街 磅秤合格率98%、而食品標示合格家數97%

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

因應農曆春節到來，消費大眾紛紛前往各地年貨大街採買年貨，身兼行政院消費者保護會召集人的副院長鄭麗君關心消費者權益，請行政院消費者保護處指派消費者保護官於2026年1月28日至2月9日會同經濟部標準檢驗局、衛生福利部食品藥物管理署、各該直轄市政府消費者保護官及衛生局等相關單位，共同前往台北市迪化年貨大街、桃園市藝文廣場年貨大街、台中市天津年貨大街及高雄市三鳳年貨大街，針對磅秤準確度及食品標示等事項進行聯合查核。本次查核發現磅秤合格率為98%，而食品標示合格家數比率為97%。

根據此次共抽查178家磅秤，其中台北市迪化年貨大街抽查78家，2家不合格（對消費者有利）；桃園市藝文廣場年貨大街抽查26家，1家不合格（對消費者有利）；臺中市天津年貨大街抽查21家，全數合格；高雄市三鳳年貨大街抽查53家，全數合格。

在食品標示查核情形，此次共抽查217家業者，其中需接受輔導之業者有7家，已當場要求改善，並將由轄區衛生局進行後續追蹤查處。本次查核結果，在台北市迪化年貨大街，抽查52家業者，有3家業者標示違規；在桃園市藝文廣場年貨大街，抽查50家業者，有3家業者標示違規；在臺中市天津年貨大街，抽查52家業者，全部合格；在高雄市三鳳年貨大街，抽查63家業者，有1家業者標示違規。

無論包裝或散裝食品，如未依相關規定標示，直轄市或縣（市）主管機關可依食品安全衛生管理法第47條第8款或第10款規定，對業者處3萬元以上300萬元以下罰鍰。如涉標示不實、誇張或易生誤解者，得依同法第45條處4萬元以上400萬元以下罰鍰。

行政院消保處提醒消費者，購買年貨時，應注意業者是否使用經檢定合格並黏貼「同」字檢定合格單之磅秤進行交易，另外消費者在秤重年貨時，應注意業者使用磅秤應放置於平穩且固定平台上，避免造成秤重時，磅秤產生誤差情形而影響自身權益，如發現業者疑似有偷斤減兩之情形，歡迎向標準局或所屬各分局踴躍檢舉，標準局將迅速派員處理。

另外關於食品標示部分，包裝食品應注意製造或國內負責廠商名稱、電話及地址、淨重、食品添加物、原產地（國）、內容物、有效日期及營養標示等資訊是否清楚完整；散裝食品則應注意，具公司登記或商業登記之販售業者有無標示「品名」及「原產地（國）」，避免購買來路不明食品，以維護自身權益。

消費者如發生消費爭議，可於上班時間撥打1950消費者服務專線，向各地方政府消費者服務中心申訴，或至行政院消費者保護會網站進行線上申訴，以維護自身權益。

年貨大街 消費 高雄市
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

新化年貨大街登場...150家美食及年貨攤商 營業到15日

桃園年貨大街中壢場開賣 滿2千就抽iPhone17喜迎馬年

辦年貨必去！迪化街蛻變為「年貨大街」的歷史

中市府稽查天津街年貨大街 抽核74家攤商

相關新聞

顧立雄：軍公教九年調薪14% 齊頭式加給無法反映專業性

國防部長顧立雄11日出席總統府「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會。他表示，從2017年到2025年，軍公教調...

高市勝選！微信、微博全噤聲…川普加速世界重新選邊站 謝金河：這些人會有大考驗

川普正在加速世界重新選邊站！ 高市大獲全勝，今天微信、微博、抖音幾乎全面噤聲，只剩胡錫進仍在喃喃自語，川普在他的Truth Social發文恭喜高市全面贏得勝利，除了邀請高市3月訪美，並且邀請日本共同開發稀土！高市全勝為美日同盟奠定基石，也讓川普加速世界重新選邊站加足馬力！

美豬關稅傳減半豬農得知「頭都暈了」 求中央別讓養豬業泡沫化

農曆春節將至，雲林縣長張麗善、雲林縣養豬協會理事長吳英吉今到肉品市場關心豬肉交易情形，因台美關稅協定簽署在即，據傳美豬進...

傳美豬關稅減半張麗善要求中央保障豬農 揚言「趕豬到台北抗議」

台美關稅協定即將簽署，據傳政府準備開放牛絞肉、牛內臟等進口、美國液態乳也將取消關稅、美豬進口關稅減半等。雲林縣長張麗善今...

美車零關稅壓境...政府端出30億 國產車廠為何不埋單？

台美關稅談判定案後，緊接著要面對的就是市場開放議題，經濟部2月10日緊急邀集國產汽車業者「喝咖啡」，除了淡化美製車零關稅的影響外，還匡列30億元要輔導業者升級轉型。但業者抱怨，這30億元根本就是看得到吃不到，問題出在哪？

增66萬瓩綠能、供20萬戶用電 內政部攜手經濟部推動建築太陽光電新制

內政部與經濟部11日共同舉辦「建築物設置太陽光電新制與推動宣導說明會」，內政部政務次長董建宏致詞時表示，為加速能源轉型、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。