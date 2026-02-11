傳美豬關稅減半張麗善要求中央保障豬農 揚言「趕豬到台北抗議」

快訊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
台美關稅協定即將簽署，據傳政府準備開放牛絞肉、牛內臟等進口、美國液態乳也將取消關稅、美豬進口關稅減半等。雲林縣長張麗善今受訪表示，農業不能當談判籌碼，美豬進口關稅若減半，勢必衝擊在地養豬產業，要求中央提出保障措施確保台灣豬肉價格穩定及豬農權益，否則將「趕豬到台北抗議」。

張麗善表示，雲林是農業大縣，中央不應犧牲農業、將農業當作談判籌碼，無論是液體乳，或是美國豬肉、牛肉的進口，都會影響到農業的發展，因為原本進口關稅大概有15至20％的把關，如果完全是零關稅或大幅砍半進來的話，一定會嚴重衝擊到國內市場。

張麗善強調，雲林是養豬大縣，進口豬肉關稅偏低的話，對豬農的衝擊會很大，中央應思考如何保障豬農的權益，穩定價格，不要讓豬農血本無歸、犧牲太多，若進口豬肉的衝擊過大，豬農一定會提出抗議，她也會與豬農站在一起，「趕豬到台北抗議」。

除美豬外，美國液體乳進口同樣受到關注，張麗善說，雲林縣崙背鄉有許多酪農，大家已經開始擔憂了，中央在整個政策當中，與美國談判到最後的結果應該要讓大家知道如何因應，國家要如何保障農民的權益，請中央一定要說清楚講明白。

台美關稅協定即將簽署，據傳政府準備開放牛絞肉、牛內臟等進口、美國液態乳也將取消關稅、美豬進口關稅減半等。雲林縣長張麗善（右）要求中央提出保障措施確保台灣豬肉價格穩定及豬農權益，否則將「趕豬到台北抗議」。記者陳雅玲／攝影

