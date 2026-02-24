臺大PM碩士在職學位班 2/24-3/9受理報名

115學年度國立臺灣大學事業經營（PMBA）、事業經營法務（PMLBA）、生物科技管理（PMBM）碩士在職學位班招生簡章目前已公告，請有意報考者盡早關注並提前準備，以上三個班程報名時間自115年2月24日上午9時至115年3月9日晚上12時止。為提供有意報考者對這三門班程有更多的瞭解，臺大進修推廣學院特於2月27日上午10點舉行免費招生說明會，以實體與遠距同步的方式進行，歡迎各界踴躍報名參加。

在AI快速崛起的時代，管理者與員工都面臨新知識與技能的迫切需求。臺大進修推廣學院院長郭佳瑋指出，學習中的應變力是關鍵，免費資源雖便利，卻難以保持即時更新；而學校課程不僅能提供最新知識，還能促進師生互動與同儕經驗分享，幫助學員解決實務問題，建立完整知識體系。

臺大進修推廣學院致力打造多元、實務導向且與產業緊密接軌的學習環境，幫助每位學員在專業領域中提升技能，為迎接未來職場挑戰做好充分準備與培育具備跨領域視野與實務能力的管理菁英，臺大進修推廣學院自民國104年起陸續開辦的PM碩士在職學位學程包括事業經營碩士在職學位學程（PMBA）、事業經營法務碩士在職學位學程（PMLBA）、生物科技管理碩士在職學位學程（PMBM）等三大專業學程。

三大學程師資陣容橫跨管理學院、法學院、醫學院、生命科學院與工學院，強調跨領域教學與整合能力。課程設計上，三個學程在第一年即融合授課，管理、法務與生物科技領域的學生共同學習，增強多元交流與人脈網絡。

郭佳瑋院長表示，面對AI時代挑戰，個人專業固然重要，但能在專業基礎上跨越領域建立聯繫、拓展人才交流圈，才是真正核心目標。因此，臺大PM碩士在職學位學程特別將人工智慧知能納入課程，如「人工智慧與商業數據分析」必修課程，幫助學員將AI知識應用於實務中。學程特色與優勢包括：

1.跨領域學習：涵蓋管理、法務、生物科技等多元知識，培養整合思維。

2.多元頂尖師資：教授來自不同學院，兼具專業深度與廣度。

3.實務導向課程：結合AI與新興領域，透過個案討論與即學即用方式，提升問題解決能力。

4.全方位學習體驗：課堂外提供企業參訪、講座、社團活動、學生會與校友會，拓展人脈與學習機會。

115學年度臺大PM碩士在職學位班招生簡章已公告，報名時間自 2月24日上午9點至3月9日晚上12點。為幫助學員瞭解課程特色及報考資訊，將於 2月27日上午10點舉辦免費招生說明會，採 實體與線上同步方式進行，歡迎踴躍報名。

•招生說明會報名連結： https://ppt.cc/f1iOTx

•班程介紹： https://ppt.cc/fptypx