勞動部推「有心友善職場」資訊揭示 助攻好雇主攬才

為肯定與推廣企業推動友善員工之照顧措施，勞動部於「台灣就業通」網站，推出「有心召你來~5心友善職場」企業資訊揭示活動，自11日至28日開放試填，歡迎企業踴躍參與，將照顧員工的友善措施轉化為招募優質人才的最佳招牌，建立正向的雇主品牌形象。

勞動部表示，本次「有心友善職場」參與方式十分簡便，企業僅需於「台灣就業通」網站，透過公司資料編修功能，即可在福利制度欄位新增揭示友善措施。

揭示項目共分為五大類別，包含：「彈性工作」、「優於法令給假」、「優於法令友善懷孕措施及育嬰留職停薪制度」、「家庭照顧措施(設施) 」及「友善家庭促進活動」。企業只要填寫上述任一類別中之具體友善措施，即可獲得一顆「心」，最高可獲得「5心」殊榮。

另外，企業獲取的心等數量將直接連動顯示於「台灣就業通」網站企業的求才資訊中，網站設有「有心友善職場」熱門關鍵字，心等數量越多之企業，求才資訊排序將越靠前，藉此提升友善企業曝光度。

不過，勞動部特別提醒，企業參與友善職場揭示，應本誠信原則如實填寫，如經檢舉有不實刊登情事並查證屬實，將由主管機關依「就業服務法」相關規定處理。

勞動部呼籲，企業支持員工平衡工作與家庭是攬才與留才的關鍵，「有心友善職場」企業資訊揭示活動，將友善員工措施視覺化，幫助求職者一眼認出好公司，加速企業招募優質人才，歡迎所有「好頭家」一起至「台灣就業通」網站參與填寫。