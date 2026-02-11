勞動部推「有心友善職場」資訊揭示 助攻好雇主攬才

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

為肯定與推廣企業推動友善員工之照顧措施，勞動部於「台灣就業通」網站，推出「有心召你來~5心友善職場」企業資訊揭示活動，自11日至28日開放試填，歡迎企業踴躍參與，將照顧員工的友善措施轉化為招募優質人才的最佳招牌，建立正向的雇主品牌形象。

勞動部表示，本次「有心友善職場」參與方式十分簡便，企業僅需於「台灣就業通」網站，透過公司資料編修功能，即可在福利制度欄位新增揭示友善措施。

揭示項目共分為五大類別，包含：「彈性工作」、「優於法令給假」、「優於法令友善懷孕措施及育嬰留職停薪制度」、「家庭照顧措施(設施) 」及「友善家庭促進活動」。企業只要填寫上述任一類別中之具體友善措施，即可獲得一顆「心」，最高可獲得「5心」殊榮。

另外，企業獲取的心等數量將直接連動顯示於「台灣就業通」網站企業的求才資訊中，網站設有「有心友善職場」熱門關鍵字，心等數量越多之企業，求才資訊排序將越靠前，藉此提升友善企業曝光度。

不過，勞動部特別提醒，企業參與友善職場揭示，應本誠信原則如實填寫，如經檢舉有不實刊登情事並查證屬實，將由主管機關依「就業服務法」相關規定處理。

勞動部呼籲，企業支持員工平衡工作與家庭是攬才與留才的關鍵，「有心友善職場」企業資訊揭示活動，將友善員工措施視覺化，幫助求職者一眼認出好公司，加速企業招募優質人才，歡迎所有「好頭家」一起至「台灣就業通」網站參與填寫。

職場 勞動部
相關新聞

與輝達完成簽約了！蔣萬安下午2點記者會親自說明

輝達落腳北士科完成簽約，今天下午兩點，將由蔣萬安親自召開記者會說明。蔣今上午被問及簽約一事表示，「我們希望有好消息，大家...

顧立雄：軍公教九年調薪14% 齊頭式加給無法反映專業性

國防部長顧立雄11日出席總統府「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會。他表示，從2017年到2025年，軍公教調...

與輝達下午簽約 蔣萬安：依原期程年前簽約 大家拭目以待

輝達落腳北士科，確定今天下午簽約。由於輝達方低調，北市長蔣萬安今天上午出席住都中心公辦都更記者會，對於今天下午簽約的形式...

高市勝選！微信、微博全噤聲…川普加速世界重新選邊站 謝金河：這些人會有大考驗

川普正在加速世界重新選邊站！ 高市大獲全勝，今天微信、微博、抖音幾乎全面噤聲，只剩胡錫進仍在喃喃自語，川普在他的Truth Social發文恭喜高市全面贏得勝利，除了邀請高市3月訪美，並且邀請日本共同開發稀土！高市全勝為美日同盟奠定基石，也讓川普加速世界重新選邊站加足馬力！

增66萬瓩綠能、供20萬戶用電 內政部攜手經濟部推動建築太陽光電新制

內政部與經濟部11日共同舉辦「建築物設置太陽光電新制與推動宣導說明會」，內政部政務次長董建宏致詞時表示，為加速能源轉型、...

是誰驅使世界與中國戀愛？ 陳冲：促使現代版合縱的就是川普自己

加拿大總理卡尼日前在世界經濟論壇（WEF）發表演說，認為基於規則的全球秩序已破裂，中型國家應停止自欺欺人，認清無法再依賴...

