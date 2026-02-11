快訊

礁溪旅館頂樓驚見「寶特瓶山」快滿出來 縣府下最後通牒可開罰30萬

錄取通知寫五萬，報到簽約變四萬五？金牌律師教你七招守住薪資權益

日本萬萬稅：食品消費稅歸零，會成為財政風險？

增66萬瓩綠能、供20萬戶用電 內政部攜手經濟部推動建築太陽光電新制

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
內政部與經濟部11日共同舉辦「建築物設置太陽光電新制與推動宣導說明會」。圖／內政部
內政部與經濟部11日共同舉辦「建築物設置太陽光電新制與推動宣導說明會」。圖／內政部

內政部與經濟部11日共同舉辦「建築物設置太陽光電新制與推動宣導說明會」，內政部政務次長董建宏致詞時表示，為加速能源轉型、回應淨零碳排目標，內政部會同經濟部訂定發布「建築物設置太陽光電發電設備標準」，將太陽光電納入建築規劃，新制每年可新增約66萬瓩(660MW)裝置容量，相當於供應約20萬戶家庭用電需求，提升建築能源自主與都市韌性。

董建宏指出，第30屆聯合國氣候大會(COP30)再次強調加速能源轉型與提升再生能源比重的重要性，再生能源穩定增長是臺灣能源轉型的核心命脈。內政部透過「近零碳建築減碳旗艦行動計畫」推動營建產業低碳創新，並與經濟部跨部會合作，將再生能源發展與建築管理機制結合。新制依《再生能源發展條例》訂定，規範建築面積達1,000平方公尺以上的新建、增建或改建建築物，每20平方公尺應設置1瓩太陽光電設備，這類案件雖僅占建造執照申辦量約10%，但建築面積占比達80%，透過精準規範，在不增加中小型建案負擔下，創造最大綠能效益。

建築物設置太陽光電是臺灣能源轉型的關鍵拼圖，不僅能擴大都市綠能供給、提升建築能源自主能力，更可結合既有建築更新需求，透過屋頂及立面太陽光電設置，讓建築從能源消耗者轉型為能源生產者，同時改善老舊外牆安全，強化城市韌性。另為提升資訊透明度，讓民眾於不動產交易前即可掌握建築能源使用效率，內政部規劃將建築能效標示納入不動產租售必要揭露資訊，並於實價登錄網站公開建物能效資料，作為民眾買賣及租賃住宅的重要參考依據，引導市場重視節能價值，推動綠色消費與低碳生活。

內政部指出，今日北部場為系列宣導活動首場，中、南部地區將接續舉辦說明會，廣邀建築公協會、產業界、學術單位及民間代表參與交流，蒐集各界意見，讓新制推動更臻完善，攜手打造更安全、更公平、更永續的建築發展環境。

建築物 太陽光電 內政部
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台電下月提核三再運轉計畫

南韓、大陸電磁鋼品反傾銷案 經濟部初步認定損害產業

美製車進口關稅 17.5%→0？經濟部急撥 30 億護國產車！

陸配李貞秀將任立委 內政部：國籍法一年內放棄外籍、無解釋空間

相關新聞

與輝達完成簽約了！蔣萬安下午2點記者會親自說明

輝達落腳北士科完成簽約，今天下午兩點，將由蔣萬安親自召開記者會說明。蔣今上午被問及簽約一事表示，「我們希望有好消息，大家...

顧立雄：軍公教九年調薪14% 齊頭式加給無法反映專業性

國防部長顧立雄11日出席總統府「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會。他表示，從2017年到2025年，軍公教調...

與輝達下午簽約 蔣萬安：依原期程年前簽約 大家拭目以待

輝達落腳北士科，確定今天下午簽約。由於輝達方低調，北市長蔣萬安今天上午出席住都中心公辦都更記者會，對於今天下午簽約的形式...

高市勝選！微信、微博全噤聲…川普加速世界重新選邊站 謝金河：這些人會有大考驗

川普正在加速世界重新選邊站！ 高市大獲全勝，今天微信、微博、抖音幾乎全面噤聲，只剩胡錫進仍在喃喃自語，川普在他的Truth Social發文恭喜高市全面贏得勝利，除了邀請高市3月訪美，並且邀請日本共同開發稀土！高市全勝為美日同盟奠定基石，也讓川普加速世界重新選邊站加足馬力！

增66萬瓩綠能、供20萬戶用電 內政部攜手經濟部推動建築太陽光電新制

內政部與經濟部11日共同舉辦「建築物設置太陽光電新制與推動宣導說明會」，內政部政務次長董建宏致詞時表示，為加速能源轉型、...

是誰驅使世界與中國戀愛？ 陳冲：促使現代版合縱的就是川普自己

加拿大總理卡尼日前在世界經濟論壇（WEF）發表演說，認為基於規則的全球秩序已破裂，中型國家應停止自欺欺人，認清無法再依賴...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。