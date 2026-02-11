高屏澎東直聘中心營運 正式啟動直聘雙據點

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

為接軌國際公平招募與移工「零付費」趨勢，並提供雇主與移工多元聘僱管道，同時讓南部地區的勞雇雙方不需遠赴臺北，即可就近使用直聘服務，勞動部勞動力發展署高屏澎東分署「高屏澎東區直接聘僱聯合服務中心」於11日正式營運。

為減少勞雇間的語言隔閡，直聘中心提供英語、越南語及印尼語等通譯服務，讓雇主及移工都能在熟悉的語言環境中獲得協助，打造安心、專業且便利的直聘管道，達成勞雇雙贏局面。

勞動力發展署表示，考量高雄擁有便捷交通網絡，為便利南部地區民眾申辦，優先規劃設立高屏澎東區直聘中心，並啟動「雙據點直聘服務」，同步於北高雄的岡山就業服務站增設直聘諮詢與服務櫃檯，方便鄰近區域雇主就近辦理。

直聘中心提供專業直聘一站式服務，涵蓋初期諮詢、表單填寫、文件初審、翻譯服務及線上系統申辦登錄，皆有專人全程協助。此外，中心更貼心提供「主動提醒」與「一案到底」的追蹤服務，協助雇主處理移工入國後及後續聘僱管理事宜。

勞動力發展署表示，為推廣直聘服務優勢，透過專業服務團隊，主動連結社區長照據點等推廣直聘資源，並結合工協會團體提供「入場輔導」與「主動拜會」宣導，向企業雇主推廣如何善用「直接聘僱」來降低聘僱成本，建立更穩固的勞雇關係，並接軌公平招募的目標。

後續亦將結合地方政府、就業中心及移工團體等服務網絡，提供多元化移工服務。

高屏澎東區直聘中心服務時間為週一至週五上午8:30至下午5:30，正打算要續聘移工，或是想要使用直聘但不熟悉流程的雇主，歡迎臨櫃諮詢或撥打服務專線洽詢，將有專人竭誠服務；北高雄民眾可就近前往岡山就業服務站諮詢或申辦，服務時間為週一至週五上午8:00至下午5:30。

移工 高雄
