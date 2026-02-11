五院院長茶敘談什麼？ 賴總統引用韓國瑜盼「化干戈為玉帛」

賴清德總統11日出席總統府記者會，外界關注，新春後五院院長茶敘，是否與立法院長韓國瑜當面溝通國防預算及總預算。賴總統表示，韓國瑜已經對外講，希望用一個「化」字，「大事化小，小事化無」，他也期盼茶敘後「化干戈為玉帛」。

有關春節邀請五院院長來總統府茶敘，賴總統說，主要就是茶敘，上次邀請韓國瑜的時候多所為難，也希望能夠得到各黨的授權，所以不會特別去強調什麼樣的任務。見面三分情，過年期間大家彼此存好心、說好話，為國家多做一些好事情。

賴總統提到，他看到韓國瑜已經對外講，希望用一個「化」字，所謂大事化小，小事化無，還要逢凶化吉。他認為，在這個基礎上也不錯，也許茶會之後，看能不能達到「化誤解為理解」，然後「化分歧為團結」、「化個人小利為國家大利」、「化干戈為玉帛」。

賴總統表示，大家一起來努力吧，先不說茶敘的談話內容跟話題是什麼，就是聊天啊，就是茶敘嘛！能夠茶敘到什麼程度，就自然發展，相信大家為國家的信念應該都有。