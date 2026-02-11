顧立雄：軍公教九年調薪14% 齊頭式加給無法反映專業性

國防部長顧立雄11日出席總統府「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會。他表示，從2017年到2025年，軍公教調薪有四次，累計調幅達到14%；另外也調整了勤務加給23次。對於在野黨修法要求齊頭式大幅提升單一勤務加給，這無法合理反映國軍各項勤務專業特性。

顧立雄指出，國防預算從前總統蔡英文任內，2017年提出3,557億元不斷增加，2024年來到了6,074億元，成長幅度70.8%。在蔡英文之前的過去八年，前總統馬英九任內，國防預算並沒有成長，甚至有微幅衰退的現象。國防預算的穩定成長，表現三軍統帥的總統對於國防施政的重視。

顧立雄說，賴清德總統承繼了對國防施政的重視，從2024年6,074億元，2025年預算來到了6,499億元。2026年規劃編列8,061億元，成長了32.7%。國防資源的挹注，對於國軍投資新式武器裝備、維持現有系統妥善，以及照顧官兵福利待遇、吸引優質人才，都有極大幫助。

觀察2009年到2025年國軍待遇調整情形，顧立雄表示，從2017年到2025年，國軍勤務加給新增或調整，如果加計軍公教調薪的四次，總共有27次。也就是說，軍公教調薪有四次，累計調幅達到14%。

他也說，其他調整23次，政府檢視了各部隊勤務需求，調整戰鬥部隊加給來七次、地域加給四次、士官長專業加給一次、士官督導長主管職務加給一次。並依照各項專業勤務特性，檢討了網路戰加給、空降特戰加給、戰管加給、電偵加給、三軍儀隊加給以及軍法加給等。

2025年，國防部進一步檢視志願役薪資待遇結構，奉行政院核定調整了志願役戰鬥部隊、網路戰、戰管及電偵加給等五項方案。加上軍公教待遇調整3%，配合優化服役環境，推動營舍改建以及職務宿舍的整建。

顧立雄指出，到2025年的年底，國軍人力編現比顯著提升到80%，留營率達到87.2%。志願役人力於2025年相較 2024年，成長了3,000多人。

顧立雄表示，進一步提到國軍合理的薪資結構，勤務加給必須考量各項勤務的專業性、任務繁重程度以及危險性等因素，分別訂定不同的發放對象跟金額。

他說明，齊頭式大幅提升單一勤務加給的數額，無法合理反映國軍各項情務專業特性，也無法提供足夠的誘因吸引官兵至勤務繁重的單位來服務，甚至會惡化問題的狀況。

顧立雄強調，官兵的福利待遇，國防部會依照情務專業特性跟任務的繁重程度，持續全面檢視、修訂各項情務加給。期望透過不斷地滾動式的合理的薪資待遇的調整，來照顧官兵跟眷屬。也誠懇地希望朝野各政黨都能體會，國防預算增加，也能讓國軍整體信心提升、戰力更充實。

參謀總長梅家樹上將表示，國防部將藉由「強化防衛韌性及不對稱作戰」特別預算，以資源集中、預算穩定的原則，籌獲新興的高科技關鍵戰力，建立維持和平的實力。

梅家樹上將說，特別預算在對美的採購各案中，已與美方完成供售意願、價格及交運期程相關協商。美方也在上週對我方遞交了M109A7自走砲案項的發價書草案，規劃於3月31日前完成簽署與匯付首期款。目前特別條例尚未付委審議，恐影響簽署的時間，導致全案取消。