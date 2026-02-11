與輝達下午簽約 蔣萬安：依原期程年前簽約 大家拭目以待

輝達落腳北士科，確定今天下午簽約。由於輝達方低調，北市長蔣萬安今天上午出席住都中心公辦都更記者會，對於今天下午簽約的形式及時間，蔣萬安僅表示，「我們希望有好消息，大家拭目以待。」

據了解，今天下午北市府與輝達簽約儀式不公開，不過會後會由市長蔣萬安親自說明，北市研考會主委今天上午接受網路節目專訪也證實，今天下午會與輝達簽約。

蔣萬安今天被問及，是否輝達美國總部比較低調？蔣萬安說，市府就是依照原本期程往前推動，原本就是預計農曆年前，完成簽約，大家拭目以待，希望今天就可以有好消息。

由於簽約時間訂在下午，是否配合美國時差？蔣萬安說，確實與輝達需要在時間上配合，最重要是一切完備之後，各項細節底定，就會順利簽約。