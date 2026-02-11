快訊

iOS 26更新…iPhone「下拉」偷看LINE訊息失效了！實測2招仍可用：難度飆升

談話全文／賴總統親率三軍司令說明軍購特別條例 強調國安不能等

誇張！美濃大峽谷上百人遭起訴 盜挖面積等同「2座澄清湖棒球場」

微邦免持吸入噴霧器取得歐盟 MDR 醫材認證 加速擴大呼吸照護市場

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

微邦科技（3184）2026年傳捷報，公司旗下呼吸照護醫療品牌帕基艾兒，已於昨日正式取得歐盟醫療器材MDR認證，此次通過的亮點，為同時取得「雙產品、雙市場」的認證。其中「顧康醫療緩釋型吸入噴霧器」為全台第一家取得MDR的免持霧化吸入產品進入居家市場；而「樂友康霧化治療系統」正式切入近8,170萬名以上呼吸道疾病醫療市場，適用包含氣喘、慢性阻塞性肺病COPD和其它肺部疾病。

依歐盟法規自2026年5月28日起，具備MDR合規的產品將省去當地註冊及時間成本，微邦取得商業先機。帕基艾兒的居家、醫療市場產品可快速進入歐盟27國，據2025 Research Nester預測報告，全球振動網式霧化器市場規模在2024年達到13億美元，預計到2037年底將達到41億美元，在2025-2037年的預測期內，複合年增長率為9.5%。

隨著全球暖化造成的PM2.5空氣污染等環境因素，呼吸道疾病日益增加，居家產品鎖定中、高端族群主打免持功能，全面升級霧化吸入效能；而醫療產品鎖定與呼吸機搭配的使用族群，提供高效吸入藥物及降低副作用治療。

MDR 為業界公認最高標準的醫療法規，微邦整合內部醫材法規、研發、商務發展與品質團隊，成立專案小組，彙整並審閱上千篇臨床文獻，完成產品效能與安全性的高標準技術佐證文件。

公司強調，憑藉製造、法規與臨床整合能力，將持續穩健推進醫療產品國際市場布局，並在個人化醫療與精準給藥領域，強化關鍵技術供應商的角色定位。

市場
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

歐洲議會通過2040年氣候目標 碳排要比1990年減少90%

2025清廉印象指數 歐盟貪腐程度低…但改革幾乎停滯

馬克宏示警美國敵意仍在 籲歐盟加強經濟改革擴大戰略投資

歐盟2024年人口販運統計 性剝削占46% 強迫勞動約37%

相關新聞

高市勝選！微信、微博全噤聲…川普加速世界重新選邊站 謝金河：這些人會有大考驗

川普正在加速世界重新選邊站！ 高市大獲全勝，今天微信、微博、抖音幾乎全面噤聲，只剩胡錫進仍在喃喃自語，川普在他的Truth Social發文恭喜高市全面贏得勝利，除了邀請高市3月訪美，並且邀請日本共同開發稀土！高市全勝為美日同盟奠定基石，也讓川普加速世界重新選邊站加足馬力！

與輝達下午簽約 蔣萬安：依原期程年前簽約 大家拭目以待

輝達落腳北士科，確定今天下午簽約。由於輝達方低調，北市長蔣萬安今天上午出席住都中心公辦都更記者會，對於今天下午簽約的形式...

卓揆：全面接觸新核能技術 將以三大原則審慎評估

行政院長卓榮泰昨（10）日表示，「電力就是算力，算力就是國力」，政府除落實二次能源轉型，並會「全面接觸」全世界先進新核能...

台電下月提核三再運轉計畫

行政院長卓榮泰昨（10）日表示，針對傳統核能，他審慎樂觀期待核安會、經濟部基於「核安有保障、核廢有去處、國人有高度共識」...

美車恐零關稅 業者提配套聚焦降稅、留才

經濟部昨（10）日針對關稅議題與汽車業者座談，車輛公會等業者提出三大建議，包括將台灣未產製的汽車零組件關稅調降至零、設立...

美銀預測：台灣今年GDP增幅衝8%

由於全球對台灣企業科技產品需求「熱絡不止」（relentless），美銀（BofA）大幅調高台灣今年國內生產毛額（GDP...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。