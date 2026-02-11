微邦免持吸入噴霧器取得歐盟 MDR 醫材認證 加速擴大呼吸照護市場

微邦科技（3184）2026年傳捷報，公司旗下呼吸照護醫療品牌帕基艾兒，已於昨日正式取得歐盟醫療器材MDR認證，此次通過的亮點，為同時取得「雙產品、雙市場」的認證。其中「顧康醫療緩釋型吸入噴霧器」為全台第一家取得MDR的免持霧化吸入產品進入居家市場；而「樂友康霧化治療系統」正式切入近8,170萬名以上呼吸道疾病醫療市場，適用包含氣喘、慢性阻塞性肺病COPD和其它肺部疾病。

依歐盟法規自2026年5月28日起，具備MDR合規的產品將省去當地註冊及時間成本，微邦取得商業先機。帕基艾兒的居家、醫療市場產品可快速進入歐盟27國，據2025 Research Nester預測報告，全球振動網式霧化器市場規模在2024年達到13億美元，預計到2037年底將達到41億美元，在2025-2037年的預測期內，複合年增長率為9.5%。

隨著全球暖化造成的PM2.5空氣污染等環境因素，呼吸道疾病日益增加，居家產品鎖定中、高端族群主打免持功能，全面升級霧化吸入效能；而醫療產品鎖定與呼吸機搭配的使用族群，提供高效吸入藥物及降低副作用治療。

MDR 為業界公認最高標準的醫療法規，微邦整合內部醫材法規、研發、商務發展與品質團隊，成立專案小組，彙整並審閱上千篇臨床文獻，完成產品效能與安全性的高標準技術佐證文件。

公司強調，憑藉製造、法規與臨床整合能力，將持續穩健推進醫療產品國際市場布局，並在個人化醫療與精準給藥領域，強化關鍵技術供應商的角色定位。