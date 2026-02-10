快訊

工業地產史上最大筆交易拍板！力積電銅鑼廠約新台幣528.4億元賣美光

觀察站／三重幫回歸101！牽動國票金改選 林鴻南、公股是否更緊密

聯合報／ 本報記者朱漢崙

宏泰集團掌門人林鴻南昨標下中聯信託持有的百分之十五點一台北一○一股權，十多年來在併購舞台以「精打細算」聞名的林鴻南會出手，據了解原因有二，一是手上銀彈充沛的林鴻南想一次找到大規模有穩定收益的投資標的；二是林鴻南擔心這次錯過，下次存保公司打折標售時對手會更多，不見得標得到。

台北一○一日資股東伊藤忠數年前為解「頂新之危」，成為一○一的最大民股，持股百分之卅二點一四；伊藤忠去年要出脫近百分之十五的股權，知情人士透露，潛在買家除了中信金旗下台灣人壽，林鴻南也找上伊藤忠，但林鴻南出價不到每股卅七點五元，遠低於公股得卅八點七元，因此錯失機會。

林鴻南出身「三重幫」林家，前中聯信託董事長、台北一○一前董事長林鴻明是他堂兄，雖然林家很早分家，投資也是各作各的，但這次林鴻南出面承接中聯信託股權進入一○一，某種程度上具有「三重幫重返台北一○一」的象徵意義。

而由於這次台北一○一的股權標售，讓一向低調的林鴻南成為外界矚目焦點，國內多家大型金控老闆對林鴻南都不陌生，縱橫不動產與金融業的林鴻南，除了是安泰銀行大股東，並握有宏泰人壽之外，旗下的群益金鼎證券更是最有代表性的「金雞母」，過去一年來至少超過三家金控表態求娶群益金鼎證券，但都無疾而終。

另一方面，林鴻南不斷對外尋求投資機會，也讓他和公股結緣。知情人士指出，國票金控今年將進行改選，財政部先前也已與林鴻南連繫，其中親上第一線督軍的財政部次長阮清華也和多位主要民股會面，爭取支持公股，除了美麗華集團的美亞鋼管董事長黃春發、台產董事長李泰宏，阮清華親向林鴻南爭取支持，林鴻南也允諾手上百分之二點五的持股會票投公股。如今林鴻南藉由存保標售代管的中聯信託股權，進入由公股掌握過半經營權的台北一○一，自然更會和公股維持友好關係，而林鴻南在一○一股權標售的勝出，是否也將促成他和公股在國票金今年改選成為關係更緊密的盟友，也成為下一步觀察的重點。

三重 公股行庫 宏泰 台北101
