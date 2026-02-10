宏泰集團將成101第二大民股！林鴻南砸86億元搶標圖什麼？

中央存保公司昨標售中聯信託持有台北一○一的百分之十五點一股權，宏泰集團集結旗下宏泰人壽和呈達投資，出價每股卅八點七二元打敗其他五個投標者，以總金額八十六點○四億元得標。宏泰集團可望成為一○一第二大民股股東，僅次於日資伊藤忠，預計可取得兩席一○一董監席位。

對於這次標售結果，台北一○一指出，對股東之股權移轉安排樂觀其成，後續仍須待三月五日相關程序完成，公司將尊重股東決定，並配合相關作業辦理。宏泰人壽也發表聲明，表示標售一○一股權是審慎評估後進行的具穩定收益的股權投資，而依保險法規定，保險公司不能介入被投資公司的經營權，公司會遵守程序依法辦理。

存保這次標售台北一○一股權，底價比照上次公股出價承接伊藤忠股權的每股卅八點七元，價格內含公股股權過半的經營權溢價，市場認為這次標售底價偏貴，不少保險公司因此打退堂鼓，即使有投標的證交所也僅鎖定百分之一股權，因此宏泰集團掌門人林鴻南拿出近九十億元投標，展現銀彈實力的同時，也讓市場跌破眼鏡，顯見精打細算的林鴻南對一○一股權志在必得的決心。

存保指出，會在今天通知台北一○一的「優先承購權人」、也就是原股東，在三月五日下午五時前回覆是否依得標金額行使優先承購權，若優先承購權人無意願，將由得標人宏泰集團依得標金額及股數購買。針對一○一公股的動向，據了解，公股陣營並未打算行使優先承購權，主因為公股持有一○一股權已超過百分之五十二、穩拿經營權；此外，當初存保在設計標售機制時，就已和財政部打招呼，因此不致於在得標者出線之後再出來「攔胡」。

在宏泰集團取得股權之後，一○一主要股東持股比率依序為伊藤忠百分之十七點二七、宏泰集團百分之十五點一、中華電百分之十一點七六、兆豐金控百分之十、證交所百分之八點九、第一金百分之七、華南金與合庫金百分之五、彰銀百分之三點五、台企銀百分之三；至於十三席董事中公股占十一席、兩席是伊藤忠取得，而存保因代管中聯信託股權，在四席監察人掌握兩席，在交割完成之後，若董事會決議補選，宏泰集團就可改派監察人，參與一○一董事會。