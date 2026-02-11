台電下月提核三再運轉計畫
行政院長卓榮泰昨（10）日表示，針對傳統核能，他審慎樂觀期待核安會、經濟部基於「核安有保障、核廢有去處、國人有高度共識」三大原則下審慎評估。根據經濟部說法，台電預計3月向核安會提出核三再運轉計畫，持續推進相關進度。
產業界關注供電穩定議題，並關注核電重啟進展。經濟部日前回應核三重啟進度時表示，台電已於1月15日與原廠美國西屋簽訂MOU，很快就會進行自主安全檢查。
經濟部長龔明鑫日前表示，核三自主安全檢查，須與原廠西屋討論，在安全條件下，核三自主安全檢查若能縮短，經濟部也會尊重。
經濟部去年11月底已核定台電核電廠現況評估報告，確定核二、核三具重啟可行性，台電將啟動自我安全檢查，台電並將於今年3月提出核三再運轉計畫。因核三廠自我安全檢查需要時間，台電原預估自我安檢需要1.5到二年，若再加上核安會審查、同步更新設備，推估最快約3.5年、2029年重啟。
龔明鑫先前受訪表示，若一切都順利，核三重啟最快的時間就是2028年。若核三自我安全檢查在安全前提下，若能縮短，核三重啟就有機會提早。
