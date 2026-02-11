卓揆：全面接觸新核能技術 將以三大原則審慎評估

行政院長卓榮泰昨（10）日表示，「電力就是算力，算力就是國力」，政府除落實二次能源轉型，並會「全面接觸」全世界先進新核能技術，讓產業界更安心。針對傳統核能，他審慎樂觀期待核安會、經濟部基於「核安有保障、核廢有去處、國人有高度共識」原則下審慎評估。

卓榮泰昨日出席「先進半導體研發基地新建工程」動土典禮，於致詞時說明產業界關注的水電供應問題，並對核電政策提出最新表態。

卓榮泰指出，政府會持續開發更多優質水源，對於電力系統，除了持續落實賴清德總統提出的「二次能源轉型」，繼續開發多元綠能、推動深度節能與智慧儲能，與強化電網韌性外，也會全面接觸全世界先進的新式核能技術。

另在《核子反應器設施管制法》修正後，台灣傳統核能何去何從問題，卓榮泰說，審慎樂觀期待核安會、經濟部能依照核管法，在「核安有保障、核廢有去處、國人有高度共識」三大原則下審慎評估，共同面對傳統核能是否能帶給產業界更大安心問題。

卓強調，政府提出能源開放的構想，希望有充裕的能源基礎穩定產業發展，因為「電力就是算力，算力就是國力」。

近年國內因AI應用、資料中心高速成長，用電可能隨之大幅增長，引發產業界擔憂缺電危機；再加上全球淨零排放趨勢下，亟需低碳電力，產業界紛紛倡議重啟核電。去年核三重啟公投雖未達過關門檻，但同意票超過不同意票，被視為民意展現，賴總統當時即發表談話，指示台電啟動舊核電機組自我安全檢查。

經濟部去年底核准台電核二、核三廠現況評估報告，台電也將向核安會提出核三再運轉計畫。

另外，卓揆指出，為提升台灣半導體產業發展，今年度中央政府總預算案對於半導體產業投入155億元，協助創新研發。「AI新十大建設」亦編列311億元預算，積極投入矽光子、量子技術、AI機器人及無人載具等關鍵技術發展，從硬體製造跨足軟體應用，同時讓台灣從製造中心升級至系統整合與研發的世界樞紐，使百工百業皆能智慧應用，進一步打造「全民智慧生活圈」。