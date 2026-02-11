台北101長期投資 殖利率看4%

宏泰集團旗下呈達投資及宏泰人壽昨（10）日以每股38.72元，標下台北101大樓約15.1%股權，得標金額逾86億元。宏泰人壽表示，是基於審慎評估後進行具穩定收益的股權投資，符合長期穩健經營方向。

市場人士則分析，台北101現金股息殖利率可達3%至4%，應是長期穩健投資標的。

宏泰人壽表示，此次參與台北101股權標售，符合公司長期穩健經營方向。依據保險法等相關規定，保險公司不得介入被投資公司經營，無法也不會代任何關係人發言，宏泰人壽將遵守程序並依法辦理。

市場人士分析，台北101每年穩定配發現金股利，對壽險公司來說是個不錯投資標的，以2024年為例，台北101商場營業額（含稅）逾230億元居北台灣第一，稅後純益25.6億元、每股純益約1.75元，當年度配發每股1.5716元現金股息，配發率逼近90%，若以此次宏泰人壽取得價格每股38.72元估算，現金股息殖利率達4%以上，以過去十年平均股利1.19元估算，股息殖利率亦有3%，是個長期穩健的投資。

近年來金融情勢多變，宏泰人壽投資策略審慎，比如淡江大橋即將在5月12日通車，宏泰人壽位於淡海新市鎮的「海都廣場」將迎來新契機，宏泰日前指出，海都廣場營運穩定，亦積極洽詢知名品牌吸引更多商家進駐，將秉持商場正向發展及有益於新市鎮居民原則，對各式合作模式皆樂觀其成。