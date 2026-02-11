台北101長期投資 殖利率看4%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

宏泰集團旗下呈達投資及宏泰人壽昨（10）日以每股38.72元，標下台北101大樓約15.1%股權，得標金額逾86億元。宏泰人壽表示，是基於審慎評估後進行具穩定收益的股權投資，符合長期穩健經營方向。

市場人士則分析，台北101現金股息殖利率可達3%至4%，應是長期穩健投資標的。

宏泰人壽表示，此次參與台北101股權標售，符合公司長期穩健經營方向。依據保險法等相關規定，保險公司不得介入被投資公司經營，無法也不會代任何關係人發言，宏泰人壽將遵守程序並依法辦理。

市場人士分析，台北101每年穩定配發現金股利，對壽險公司來說是個不錯投資標的，以2024年為例，台北101商場營業額（含稅）逾230億元居北台灣第一，稅後純益25.6億元、每股純益約1.75元，當年度配發每股1.5716元現金股息，配發率逼近90%，若以此次宏泰人壽取得價格每股38.72元估算，現金股息殖利率達4%以上，以過去十年平均股利1.19元估算，股息殖利率亦有3%，是個長期穩健的投資。

近年來金融情勢多變，宏泰人壽投資策略審慎，比如淡江大橋即將在5月12日通車，宏泰人壽位於淡海新市鎮的「海都廣場」將迎來新契機，宏泰日前指出，海都廣場營運穩定，亦積極洽詢知名品牌吸引更多商家進駐，將秉持商場正向發展及有益於新市鎮居民原則，對各式合作模式皆樂觀其成。

宏泰人壽 台北101
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台北101前董座林鴻明判8年1月服外役監 申請假釋結果出爐

嘉義再耕園16名身障學員圓夢 跨越250公里首登台北101

獨／證交所出手投標台北101股權撐場 三大原因使潛在買家卻步

00878升息配0.42元！存股哥持210張領8.8萬：殖利率7.4％沒有問題

相關新聞

宏泰集團將成101第二大民股！林鴻南砸86億元搶標圖什麼？

中央存保公司昨標售中聯信託持有台北一○一的百分之十五點一股權，宏泰集團集結旗下宏泰人壽和呈達投資，出價每股卅八點七二元打...

卓揆：全面接觸新核能技術 將以三大原則審慎評估

行政院長卓榮泰昨（10）日表示，「電力就是算力，算力就是國力」，政府除落實二次能源轉型，並會「全面接觸」全世界先進新核能...

台電下月提核三再運轉計畫

行政院長卓榮泰昨（10）日表示，針對傳統核能，他審慎樂觀期待核安會、經濟部基於「核安有保障、核廢有去處、國人有高度共識」...

美車恐零關稅 業者提配套聚焦降稅、留才

經濟部昨（10）日針對關稅議題與汽車業者座談，車輛公會等業者提出三大建議，包括將台灣未產製的汽車零組件關稅調降至零、設立...

美銀預測：台灣今年GDP增幅衝8%

由於全球對台灣企業科技產品需求「熱絡不止」（relentless），美銀（BofA）大幅調高台灣今年國內生產毛額（GDP...

台北101股權標售宏泰拿下 斥資86億元取得15%持股

中央存保昨（10）日辦理中聯信託持有台北金融大樓（台北101）約15.1%股權公開標售，由宏泰集團旗下呈達投資與宏泰人壽...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。