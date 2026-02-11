台北101股權標售宏泰拿下 斥資86億元取得15%持股

中央存保昨（10）日辦理中聯信託持有台北金融大樓（台北101）約15.1%股權公開標售，由宏泰集團旗下呈達投資與宏泰人壽以每股38.72元、合計約86億元得標。台北101股權結構可能洗牌，宏泰集團有望成為台北101本土最大民股股東。

台北101表示，對股東股權移轉安排樂觀其成，後續仍須待3月5日相關程序完成，台北101尊重股東決定並配合相關作業辦理。

此次中聯信託公開標售的股權，是由中央存保接管代管，持股約15.1%，昨日由宏泰集團旗下呈達投資及宏泰人壽得標，得標金額每股38.72元，總金額約86.04億元，前提是現有股東放棄行使優先承購權，此交易才能順利完成。

不過據了解，多數股東承購意願不大或仍在評估中，市場評估最終由宏泰集團拿下股權機率可能偏高。

此外，中聯信託原持股屬中央存保接管體系，被視為泛公股陣營一部分，一旦有公股成員啟動優先承購，仍可能改變最終得標者組合，使後續股權版圖存在變數。

依目前標售結果，宏泰集團承接15.1%持股後，將成為台北101最大本土民股股東；泛公股持股比重從原約七成降至不到六成，仍握有過半的主導權。

分析台北101股權結構，以泛公股體系為主，合計持股約72%。從主要股東持股比來看，台灣伊藤忠持股17.2%、中聯信託15.1%、中華電信（2412）11.7%、臺灣證券交易所8.9%、兆豐金及兆豐銀分別持股5%、華南金5%、合庫銀5%、一銀5%、彰銀3.5%、臺灣企銀3%等。

台北101董事會有13席董事，其中泛公股董事11席、台灣伊藤忠兩席；監察人四席，中央存保二席，若宏泰成功得標，有機會與伊藤忠並列兩大非公部門勢力，也使後續董事會席次調整備受關注。

業界觀察，此次得標標誌三重幫宏泰集團重返台北101，在去年伊藤忠釋出台北101股權時，宏泰集團掌門人林鴻南曾有意爭取股權，因價格與政策考量未果，此次則透過公開標售管道入股。

事實上，三重幫林家與台北101淵源深厚，同屬三重幫的宏國集團第二代林鴻明曾任101董事長與總經理，主導早期百貨開發與轉型經營。宏泰此次出手，除看準台北101經營績效良好，具有長期投資效益，亦具備一定象徵意義。

台北101的營運表現年年增長，2025年營收240億元，年增1.2%，首度登頂全台百貨「店王」，去年獲利可超越2024年的每股盈餘1.75元。