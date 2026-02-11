美銀預測：台灣今年GDP增幅衝8%

由於全球對台灣企業科技產品需求「熱絡不止」（relentless），美銀（BofA）大幅調高台灣今年國內生產毛額（GDP）成長率預測到8%，法國興業銀行更調升一倍多至6.3%，顯示多家外資銀行都預期台灣今年經濟成長將「破5」。

美銀的皮曉青和喬虹等分析師在報告中上修台灣經濟成長率預測3.5個百分點，由先前的4.5%大幅上修至8%，是因台灣企業生產科技硬體的「全球需求熱絡不止」，「反映我們持續樂觀看待台灣科技驅動的擴張」，也受到「好幾個最近發展的強化」，包括匯率走勢趨於穩定、台美達成貿易協議，及科技大廠「積極」的資本支出計畫。

美銀形容，台灣去年第4季成長率暴衝，且初期消費出現改善跡象，顯示AI相關動能正開始向更廣泛的經濟層面擴散，只是其預測面臨「地緣政治動態」等風險。

多家機構都已調升台灣展望。花旗已以台灣去年第4季數據「優於預期」、科技出口強韌以及台美貿易協議等因素，大幅調升台灣今年GDP成長率預測2.5個百分點至5.5%；法國巴黎銀行也提高一倍多至5.9%，瑞銀調高到6.9%，高盛上調到6.5%。

法國興業銀行也提高台灣今年成長率預估一倍多，從3%上調至6.3%，預期台灣科技引領的出口將再進入「強勁的一年」。