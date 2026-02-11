美車恐零關稅 業者提配套聚焦降稅、留才

經濟部昨（10）日針對關稅議題與汽車業者座談，車輛公會等業者提出三大建議，包括將台灣未產製的汽車零組件關稅調降至零、設立汽車產業轉型基金、啟動智慧移動與韌性人才計畫。

經濟部長龔明鑫昨日會後轉述汽車業者意見並回應。針對降低汽車零組件關稅，他表示，先前在立法院曾有過討論，若降稅能回饋消費者，有價格競爭力，經濟部將向行政院提出討論。

龔明鑫轉述，產業界會中普遍認為關稅「愈早決定愈好」，不論是與母廠洽談或生產履歷、行銷策略調整都需時間，若懸而未決，讓消費者產生誤解，他轉述業者說法，消費者期待車價調降50萬、60萬、100萬元，但這幾乎不可能，最多只可能降一成，關稅若能儘早底定，誤解就能盡快消除。

對於經濟部釋出30億元補助，業界指出，這項補助款已綁定外銷，對一般國產車廠而言很難受惠，畢竟目前外銷主力廠商仍以國瑞汽車和計畫外銷到紐澳的鴻華先進為主。

另外業界也請政府設立「汽車產業轉型基金」，鼓勵企業在台灣持續投入自動化與智慧化生產線，及啟動「智慧移動與韌性人才計畫」，培植高薪人才庫。

進口車關稅可能調整，業界分析，鴻海（2317）集團現在電動車事業主要由鴻華先進（2258）主導，而鴻華發展策略以平台化、國際合作及多元產品線為核心，即便台灣車市因進口關稅變化而出現調整，鴻海集團受影響有限。