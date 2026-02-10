春節宴請AIT谷立言 賴總統：台美持續推動關鍵投資
賴清德總統10日於臉書轉發AIT貼文，他提到，我方與美方都有共識，要持續拓展各面向的合作，推動關鍵投資，並同步強化國防及全社會韌性，促進雙邊產業與經貿更密切的交流。
賴總統表示，很高興與副總統蕭美琴邀請AIT處長谷立言、副處長梁凱雯等朋友共進晚餐。除了歡慶農曆新年，他們也就台美深化經貿、創新及安全等領域的合作，交換許多想法。
賴總統說，面對快速變動的區域情勢，台灣與美國、日本等第一島鏈且理念相近之夥伴，都在國防安全與經貿投資上持續擴大投入，也要以更快的速度，加深彼此的合作。
他指出，我方與美方都有共識，要持續拓展各面向的合作，推動關鍵投資，並同步強化國防及全社會韌性，促進雙邊產業與經貿更密切的交流。他相信，每一位國人都樂見台美在深厚的互信與承諾上，繼續攜手，共創彼此的繁榮發展。
AIT貼文留言回應，很開心與蕭美琴副總統，一起和美方朋友餐敘。在台美堅定的情誼之下，彼此會強化各面向的合作，也有高度共識促進未來的經貿發展，共同讓台美雙邊繁榮發展。
Delighted to invite our friends from the U.S. for a dinner together with VP Bi-khim. Taiwan and the US share a strong commitment to expanding our cooperation across all areas, and when it comes to promoting future economic and trade development, we are very much on the same page. I am confident that our friendship and partnership will only continue to grow.
賴總統也在X社群上表示，很高興能與蕭美琴及美國在台協會(AIT)處長谷立言一同慶祝即將到來的農曆新年。隨著馬年帶來力量與活力，台美夥伴關係將持續在安全、創新、貿易等更多領域邁向更緊密的合作。
賴總統X社群原文如下：
Delighted to celebrate the upcoming lunar new year with VP @bikhim & AIT Director Greene. With the year of the horse bringing strength & momentum, the #Taiwan-#US partnership will continue to move forward towards greater cooperation across security, innovation, commerce & more.
