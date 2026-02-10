快訊

10縣市低溫特報 明晨凍到上午「恐現10度以下低溫」

美製車零關稅定案？經濟部今找車商「喝咖啡」 龔明鑫：影響產值逾1%

歷經7小時…高金素梅國會辦公室遭搜索 檢調帶走桌電主機及7箱物證

微邦呼吸照護醫療品牌「帕基艾兒」 獲歐盟醫療器材MDR認證

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

興櫃生技股微邦（3184）10日表示，旗下呼吸照護醫療品牌「帕基艾兒」，已於2月10日正式取得歐盟醫療器材MDR認證，並擁有「雙產品、雙市場」認證資格。

其中「顧康醫療緩釋型吸入噴霧器」為全台第一家取得MDR的免持霧化吸入產品進入居家市場；「樂友康霧化治療系統」正式切入近8,170萬名以上呼吸道疾病醫療市場，適應症包含氣喘、慢性阻塞性肺病COPD和其它肺部疾病。

微邦科技表示，依歐盟法規自2026年5月28日起，具備MDR合規的產品將省去當地註冊及時間成本，微邦取得商業先機。帕基艾兒的居家、醫療市場產品可快速進入歐盟27國，據2025 Research Nester預測報告，全球振動網式霧化器市場規模在2024年達到13億美元，預計到2037年底將達到41億美元，在2025-2037年的預測期內，複合年增長率為9.5%。

隨著全球暖化造成的PM2.5空氣污染等環境因素，呼吸道疾病日益增加，居家產品鎖定中、高端族群主打免持功能，全面升級霧化吸入效能；而醫療產品鎖定與呼吸機搭配的使用族群，提供高效吸入藥物及降低副作用治療。

MDR 為業界公認最高標準的醫療法規，微邦整合內部醫材法規、研發、商務發展與品質團隊，成立專案小組，彙整並審閱上千篇臨床文獻，完成產品效能與安全性的高標準技術佐證文件。累積超過 20 國醫療器材法規認證與註冊實績，已建構可複製的法規應對與跨部門協作模式。

公司強調，憑藉製造、法規與臨床整合能力，將持續穩健推進醫療產品國際市場布局，並在個人化醫療與精準給藥領域，強化關鍵技術供應商的角色定位。

市場 醫療器材
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

歐盟2024年人口販運統計 性剝削占46% 強迫勞動約37%

全球網路安全日 教育部籲留意青少年寒假上網

富坦新興國固定收益 靚

歐盟發布2024年人口販運統計 性剝削案件占46%

相關新聞

都更帶來了什麼？業者沉痛自省：窮人連老房子都住不起

雙北房屋老化嚴重，都更重建是必要之路，但現在的方向是對嗎？長期投入都更危老的連雲建設總經理蔡漢霖表示，現行都更制度改變了...

南韓、大陸電磁鋼品反傾銷案 經濟部初步認定損害產業

經濟部今天召開貿易救濟審議會，會中就南韓及中國大陸冷軋扁軋非方向性電磁鋼品反傾銷案的產業損害初步調查結果進行審議，認定有...

美製車「零關稅」底定？ 勞動部明邀6大車廠工會座談

台美對等貿易協定（ART）簽署在即，外傳美製進口車可能降至零關稅。經濟部今下午召開「汽車製造產業座談會」，邀請車輛公會與...

電動機車2025超慘澹 今年靠Gogoro新車種起死回生？

台灣電動汽、機車市場2025年無疑是慘澹的一年，電動車市場出現近5年來首度衰退，電動機車2025年掛牌數也僅4.9萬輛，大減37.6%，更是近7年來低點。難道減碳不再當道，為何電動汽、機車這麼慘，今年市場有是否有可能出現復甦？

1月出口跳增70% 金額657億美元創新高...連27紅

財政部昨（9）日公布元月出口657.7億美元，創單月新高，在AI「馬力十足」下，呈現淡季不淡，年增率高達69.9％，為史...

元月出口五大市場紅通通 外銷美國年增1.5倍、連四月倍增

財政部昨（9）日表示，元月對五大市場出口表現俱佳，皆寫下「最強元月」。其中，對美出口年增率，已連四月呈現一倍以上的高速成...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。