中工人事大地震 總經理蘇麗梅接任

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
中華工程10日發布重大訊息，董事長周志明辭任兼任之總經理職務，新任總經理由蘇麗梅接任。中華工程提供
中華工程10日發布重大訊息，董事長周志明辭任兼任之總經理職務，新任總經理由蘇麗梅接任。中華工程提供

中華工程（2515）10日發布重大訊息，宣布高層人事異動。中華工程表示，為深化公司治理及永續成長，落實決策與執行之專業分工，董事長周志明辭任兼任之總經理職務，未來將專注於董事會決策及集團策略督導。

中華工程強調，新任總經理由原估算成控處協理蘇麗梅升任。此一人事布局旨在提升決策品質與經營效率，展現公司致力於ESG永續經營及優化管理機制的決心。

中華工程表示，周志明董事長兼任總經理職務逾三年，鑑於近年來營建產業環境變遷快速，且公司業務推展日益龐雜，為求企業長遠發展，董事會決議明確劃分董事長與總經理職權。透過權責分工，將有助於強化風險控管與核心業務推動，符合現代企業對專業治理的期待。

中華工程指出，新任總經理蘇麗梅為中華工程長期培養之專業經理人，擁有中央大學營建管理研究所碩士學位。自1991年加入公司以來，服務年資已近35年，資歷完整且深厚。蘇總經理由基層工程師做起，歷任工務所內業、施工現場管理、採購發包及估算成控等多項關鍵職務，對工程實務與營運管理均全面的了解。

中華工程表示，新總座蘇麗梅在擔任採購發包與估算成控主管期間，展現卓越的成本控管能力，有效提升公司整體獲利表現，同時，亦累積長達15年影音指揮中心遠距管理的豐富經驗，管理能力純熟，其專業與績效深獲肯定。

展望未來營運方針，中華工程在新總經理蘇麗梅上任後，將持續致力於推動「智能工程管理」，在業務拓展方面，除穩固既有優勢外，公司將持續強化大型土地、住宅及工業區等開發業務，為企業注入更多元且穩健的成長動能。同時，積極拓展海外市場，擴大工程承攬版圖，致力於將中華工程打造為亞洲具代表性的房產及工程的跨國企業。

中華工程強調，此次人事調整象徵公司邁向專業經理人治理的重要里程碑。期能藉由蘇總經理深厚的工程實務經驗，帶領團隊精進管理效能，穩健推動各項業務成長，為股東與社會創造最大價值。

總經理 董事長 中工
0 則留言
