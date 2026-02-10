美國汽車將零關稅進口壓境？經長：短期「影響有限」 中長期恐有衝擊

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部長龔明鑫。聯合報系資料照

經濟部長龔明鑫10日表示，台美汽車關稅談判結果將只限「美國製造」，不會外溢到其他國家。在對美國汽車關稅降至零情況下，對汽車產業產值衝擊逾1%，短期影響有限，但中長期則會有衝擊，因此經濟部匡列30億元專款輔導汽車產業。

台美對等貿易協定（ART）預期近期完成簽署。經濟部10日下午舉行「汽車製造產業座談會」，邀請台灣車輛工業同業公會，以及9大本土車廠包括中華（2204）、國瑞、裕隆（2201）、裕日車（2227）、福特六和、三陽（2206）、台灣本田、鴻華先進、庫得科技等車廠及相關代表出席。會議進行約100分鐘。

龔明鑫會後受訪表示，台美關稅談判結果確定將不會外溢到其他國家，只有「美國汽車」適用，就是在美國製造達一定附加價值汽車，一般來說，附加價值率約35%。此外，小客車及小貨車稅率是分開談判，將來對美國汽車進口稅率是不一樣。

他轉述，汽車業者提出意見，希望針對台灣未產製零組件能降低關稅，可以省下成本。龔明鑫說，先前在立法院對此議題也有討論，若能降低汽車零組件關稅，能回饋消費者，有價格競爭力，經濟部將向行政院反映。

媒體詢問經濟部對於調降美國進口汽車關稅影響為何？龔明鑫回答，依照最嚴峻情況（亦即將到零關稅）推估，對產值衝擊為1%多，短期「影響不大」；但國際車廠會調配產能，會從美國進口，因此中長期，如2年、3年後可能會有影響。他也提及，歐美都是較昂貴進口車，國產車是較平價的，兩者市場有所區隔。

龔明鑫指出，須利用在2到3年期間進行產業輔導，經濟部匡列30億元專款，由車輛中心及工研院進行產業輔導。產發署長邱求慧指出，主要是用來輔導國產車自主研發，並且擴及到上游汽車零組件。此外，車輛中心也會在台灣設置驗證中心。

龔明鑫表示，目前國內車廠很多是母廠技術授權，國產車也有外銷計畫，若能提升我國自主研發技術，布局海外免受母廠限制。

美國 關稅 經濟部 台美關稅
