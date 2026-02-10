南韓、大陸電磁鋼品反傾銷案 經濟部初步認定損害產業

經濟部今天召開貿易救濟審議會，會中就南韓及中國大陸冷軋扁軋非方向性電磁鋼品反傾銷案的產業損害初步調查結果進行審議，認定有合理跡象顯示國內產業遭受實質損害，後續將移請財政部進行傾銷調查。

經濟部國際貿易署透過新聞稿表示，本案調查資料涵蓋期間（111年1月至114年9月），南韓及中國大陸非方向性電磁鋼品進口量逐年大幅增加且持續降價，自112年起已低於國產品內銷價格且價差有擴大趨勢。

貿易署指出，國產品為與之競爭，不得不跟進減價，但因降價幅度不及涉案進口產品致流失客戶，致使國內產業的生產量、內銷量、市場占有率、營業利益及雇用員工人數等經濟指標均呈現下降趨勢，顯示南韓及中國大陸非方向性電磁鋼品傾銷進口已對國內產業造成不利影響。

貿易署說明，依據「平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法」規定，反傾銷案件調查由財政部與經濟部分工，分別負責「傾銷」調查與「損害」調查。程序上先由經濟部進行產業損害初步調查，如認定成立，則移請財政部進行傾銷「初步」及「最後」調查，如其「最後」調查認定傾銷成立，再由經濟部進行產業損害「最後」調查，最終交由財政部決定是否課徵反傾銷稅。

貿易署表示，經濟部將產業損害初步調查認定結果通知財政部後，財政部應於通知送達的翌日起70日內作成有無傾銷的初步認定，並決定是否臨時課徵反傾銷稅。

經濟部表示，本案如須進行產業損害「最後」調查，經濟部將就國內產業狀況進一步瞭解及查證，並蒐集各方針對課徵反傾銷稅對下游產業等國家整體經濟利益影響意見，提供財政部關稅稅率審議小組參考。屆時並不排除其他任何新增不同事實與分析，而獲致不同的結論。