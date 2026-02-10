卓揆：能源多元並進 全面接觸新式核能、傳統核能審慎評估

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰10日前往工業技術研究院出席「先進半導體研發基地新建工程」動土典禮時表示，針對產業界最關心的水電供應問題，除繼續開發多元綠能、推動深度節能與智慧儲能，以及強化電網韌性之外，也會全面接受全世界先進的新式核能技術，對於傳統核能，盼在「核安有保障、核廢有去處、國人有高度共識」原則下進行審慎評估。

卓榮泰指出，為提升我國半導體產業發展，今年度中央政府總預算案對於半導體產業投入155億元預算，協助創新研發；此外，「AI新十大建設」亦編列311億元預算，積極投入矽光子、量子技術、AI機器人及無人載具等關鍵技術發展，從硬體製造跨足軟體應用，同時讓臺灣從製造中心升級至系統整合與研發的世界樞紐，使百工百業皆能智慧應用，進一步打造「全民智慧生活圈」。

針對產業界最關心的水電供應問題，卓榮泰表示，政府會持續開發更優質的水源，同時對於電力系統，除持續落實總統提出的「二次能源轉型」，繼續開發多元綠能、推動深度節能與智慧儲能，以及強化電網韌性之外，也會全面接受全世界先進的新式核能技術。

另就《核子反應器設施管制法》修正後，台灣傳統核能何去何從問題，卓榮泰說，我們審慎樂觀期待核能安全委員會、經濟部能依照《核管法》，在「核安有保障、核廢有去處、國人有高度共識」原則下進行審慎評估，共同面對傳統核能是否能帶給產業界更大安心問題。

卓強調，政府提出能源開放的構想，就是希望有充裕的能源基礎穩定產業的發展，因為「電力就是算力，算力就是國力」。

核能 卓榮泰 半導體
