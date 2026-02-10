農民職災保險升級 就醫津貼金額調高

為協助遭受職業傷病的農民安心休養，農民職業災害保險已經提高就醫津貼的金額，再度為農民職業安全保障加碼。

「農民職業災害保險試辦辦法」於2025年11月4日修正發布，調高農民職業災害保險就醫津貼的給付標準。調整後，農民因職業傷病就醫，門診就醫津貼由每日50元提高至100元，住院就醫津貼則由每日900元提高至1,200元。

勞保局表示，農民如在實際從事農業工作時發生職業傷病，導致無法工作、收入減少，無論門診或住院治療，從就醫不能工作的第4天起即可請領傷病給付，也會依核定的傷病給付天數一併發給就醫津貼，無須另外檢附收據或申請。

為提升被保險人職業傷病休養品質，以縮短復原期間，在保險費負擔不變的情形下，提高就醫津貼發給標準。

舉例來說，農民阿偉因從農時受傷，除了領取傷病給付35日計23,800元，因其住院五日，所以發給五日之住院就醫津貼6,000元（1,200元×5日），及其餘30日的門診就醫津貼3,000元(100元×30日)，總計阿偉因此次傷病事故合計可以領取32,800元。

此外，勞保局提醒，如果保險事故是發生在2025年11月5日以前，就醫津貼給付仍適用調整前的標準。另傷病給付及就醫津貼都是從「就醫」不能工作的第四天起發給，所以如果在農作時發生職業傷病，一定要儘快就醫以保障自己的健康和保險權益。