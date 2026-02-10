快訊

都更帶來了什麼？業者沉痛自省：窮人連老房子都住不起

台南前消防局長李明峯及女密友涉收賄320萬 南檢今偵結起訴

北市內湖瑞陽公園怪男強抱兒童 家長制止也被打遭強制送醫

假日到職加保勞保 網路申報免煩惱

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

春節假期即將到來，勞工如果在連假期間到職，投保單位該如何辦理勞工保險、就業保險及勞工職業災害保險之加保呢？勞保局e化服務系統提供三種線上申報方式，方便投保單位辦理勞工假日到職的加保作業。

勞動部說明，依規定投保單位應於勞工到、離職之當日為其申報加、退保，為了使投保單位申報作業更便捷，勞保局e化服務系統提供多元且彈性的申報方式：

一、當日申報：假日亦可透過勞保局「e化服務系統」申報勞工加、退保。

二、提前預辦：於勞工預定到、離職日起前十日內，線上預辦到、離職日加、退保。

三、次一上班日申報：於假日後的第一個上班日，線上申報勞工自到、離職日加、退保。

勞動部補充，投保單位如尚未申請為勞保局網路申辦單位，應於假日後第一個上班日，填具加、退保申報表，於表內註明「到、離職日適逢假日欲更正加、退保」之字樣，並檢附勞工到、離職證明文件郵寄或親送勞保局，保險效力一樣可自到、離職日當日開始或停止。

以今年春節假期(2月14日至2月22日)為例：新進員工如於2月16日到職，投保單位可透過勞保局e化服務系統，於當日申報勞工加保；或提前10日內(2月6日至2月15日期間)線上預辦加保；或於休假日後第1個工作日(2月23日)以線上或紙本申報勞工自2月16日加保。

網路申報全天24小時皆可使用，不必受限於郵局或勞保局的服務時間，還可節省親赴郵局或勞保局辦理的人力、時間及費用，並為環保盡一份心力。竭誠邀請投保單位點選下方連結申請成為網路申辦單位，立即體驗勞保局e化服務。

勞保 保單 離職
