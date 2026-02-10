勞保老年年金可以領多久？ 活越久領越多！

不少勞工關心，退休後申請勞工保險老年年金究竟可以領多久？勞動部表示，為保障勞工老年生活，勞保老年年金的核心精神為「活到老，領到老，活越久領越多」。只要勞保年資滿15年（或併計國民年金保險年資滿15年）、達到法定請領年齡，並已確實離職退保，即可申請勞保老年年金。

勞動部進一步說明，勞保老年年金屬終身給付性質，只要請領人持續符合規定，年金給付將按月發放，並無發給年齡或給付期間之上限，而是持續發給直至身故為止。

另自2026年1月1日起，勞保老年年金法定請領年齡調整為65歲。被保險人可依自身退休規劃選擇提前或延後請領；每提前一年請領，年金減給4%，每延後一年請領，年金增給4%，最多得提前或延後5年。

提前或延後請領後，其減給或增給比例即固定，不再變更。惟若申請的是併計國民年金保險年資的勞保老年年金，請領年齡須滿65歲，且不適用提前減給或延後增給之規定。

勞保老年年金制度之設計，為提供勞工退休後穩定且長期之基本經濟生活保障，協助其安心面對老年生活。勞動部亦提醒，勞工於提出申請前，可先利用勞保局提供之試算服務，如「簡易試算」及「勞保局e化服務系統試算」，配合自身退休規劃審慎評估，及早瞭解請領規定，妥善規劃老年生活。