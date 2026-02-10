經濟部「臺美關稅談判車輛產業影響座談會」 裕隆副董事長姚振祥出席
經濟部今天下午舉行「臺美關稅談判車輛產業影響說明及後續措施座談會」在台美關稅底定之後汽車關稅應該是下一階段要推動的，裕隆汽車副董事長暨裕日車總經理為姚振祥、車輛公會理事長李建輝自參加會議、鴻華李秉彥董事長等人都親自出席。
所以這次的座談討論台美關稅議題，針對台美關稅議題邀請台灣車輛工業同業公會及9大本土車廠座談，姚振祥低調進入現場，必須等座談結束後才能說明，包括台灣車輛工業同業公會及國瑞、中華車、福特六和、三陽工業、台灣本田等車廠都派高階主管代表出席。
國內業界普遍認為，汽車進口關稅趕快確定，對於汽車市場的發展較為健康，觀望關稅降價買盤會開進場，對於國內車市發展有正面的幫助，政策確認之後，車廠才能進一步規劃，將影響降到最低。
