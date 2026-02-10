快訊

美製車「零關稅」底定？ 勞動部明邀6大車廠工會座談

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
美製車「零關稅」將底定？勞動部明邀6大車廠工會座談。聯合報系資料照片
台美對等貿易協定（ART）簽署在即，外傳美製進口車可能降至零關稅。經濟部今下午召開「汽車製造產業座談會」，邀請車輛公會與9大本土車廠討論關稅事宜，勞動部則接續著預計於明下午邀集六大車廠工會理事長座談。

勞動部明下午2點預計邀集台灣本田、裕隆、中華、三陽、國瑞、福特六大車廠工會理事長座談。台灣機械業工會聯合會理事長段維中說，目前正在彙整工會建議，主要是希望政府能重視汽車業勞工的工作權益，並也在幫助汽車產業因應衝擊上，提供更寬鬆條件的方案，如再調降國產車貨物稅、相關零件關稅等，同時鼓勵民眾舊車換新車等。

段維中說，相較於機械業衝擊是立即性的裁員減薪，汽車產業則是「慢性病」，將慢慢侵蝕台灣汽車產業，這是工會最擔心的，特別是汽車產業勞工年資多落在20年左右，勞工轉行、轉職難度高，去年勞動部因應關稅端出的協助方案，對勞工來說杯水車薪，「我們要的是工作權」。

裕隆工會理事長羅文男則說，明天代表汽車產業工會跟勞動部交換意見，盼勞動部在行政院院會傳達意見。

抽籤排班跨科支援惹議 高醫工會擬推「貼紙辨識」：被誤解好過出事

都更帶來了什麼？業者沉痛自省：窮人連老房子都住不起

雙北房屋老化嚴重，都更重建是必要之路，但現在的方向是對嗎？長期投入都更危老的連雲建設總經理蔡漢霖表示，現行都更制度改變了...

美製車「零關稅」底定？ 勞動部明邀6大車廠工會座談

台美對等貿易協定（ART）簽署在即，外傳美製進口車可能降至零關稅。經濟部今下午召開「汽車製造產業座談會」，邀請車輛公會與...

電動機車2025超慘澹 今年靠Gogoro新車種起死回生？

台灣電動汽、機車市場2025年無疑是慘澹的一年，電動車市場出現近5年來首度衰退，電動機車2025年掛牌數也僅4.9萬輛，大減37.6%，更是近7年來低點。難道減碳不再當道，為何電動汽、機車這麼慘，今年市場有是否有可能出現復甦？

1月出口跳增70% 金額657億美元創新高...連27紅

財政部昨（9）日公布元月出口657.7億美元，創單月新高，在AI「馬力十足」下，呈現淡季不淡，年增率高達69.9％，為史...

元月出口五大市場紅通通 外銷美國年增1.5倍、連四月倍增

財政部昨（9）日表示，元月對五大市場出口表現俱佳，皆寫下「最強元月」。其中，對美出口年增率，已連四月呈現一倍以上的高速成...

元月出口 電子產品貢獻逾九成

財政部昨（9）日公布元月出口，11大貨類全面上揚，又以資通視聽產品、電子零組件表現最佳，兩貨類元月出口皆創單月新高，電子...

