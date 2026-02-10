兼差族最愛工作出爐！春節近2萬份工作可領雙倍薪

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

什麼樣的兼職工作最受歡迎？104人力銀行彙整求職者主動應徵兼職工作的紀錄，發現「書店兼職」成為2025年兼差族全台共通的熱門選項，北部與中部都排名第一、南部也衝上第二；而北中南偏好的兼職型態，則映照各地產業與生活節奏差異：北部追求時間彈性與可遠距工作，中部集中大型商場、偏好體驗型職務，南部則看重面對面互動與穩定排班。

104指出，此次整理超過867萬次主動應徵紀錄，盤點「2025年兼差族最愛工作TOP 10排行榜」。在北部，除書店兼職外，遠端客服、資料輸入、試用心得寫手、線上家教等「可遠距執行」工作名列前段。104人力銀行價值營運部資深經理翁瑀婷分析，北部生活節奏快、通勤成本高，求職者更在意工時能否切割運用，兼職若能嵌入正職空檔、有效運用零散時間，便更具吸引力；但北部也並非全面走向遠距，出貨包裝、賣場、服飾精品門市、玩具店門市等實體職務同樣受青睞，呈現「遠距與實體並行」的雙軌樣貌。

中部兼職市場則更貼近「場域經濟」。104觀察，中部TOP 10高度集中在大型商場與實體服務，包括滑雪學校櫃台、影城計時人員、甜點DIY門市、玩具門市、寵物用品門市、香氛精油等，工作「有趣、能參與」成為促使求職者主動應徵的關鍵；同時，資料輸入、家庭代工也仍在前十名，反映中部以商場體驗型服務為核心，搭配居家彈性工作補位的型態。

南部榜單則凸顯「互動感」與在地生活連結。104指出，南部第一名為遊樂場（娃娃機、彈珠台），呈現解壓型消費場域需求；獸醫助理、玩具門市、交友平台活動人員等也入榜，顯示兼差族更傾向選擇看得見、摸得到的服務價值，並支撐在地實體消費鏈運作。

春節腳步接近，104統計，春節期間全台「雙倍薪」兼職工作將近2萬個；從彩券行工讀、賣場收銀、伴手禮包裝、餐飲門市，到迪化年貨大街、台灣燈會、台北國際動漫節等活動都有兼職機會，若以除夕到初三出勤估算，時薪200元、每天排滿8小時，4天薪資可達12,800元。

