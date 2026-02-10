快訊

獨／爆出黑馬！中央存保標售台北101股權15% 宏泰集團全拿

S媽請律師和具俊曄爭遺產？小S怒了：造謠的人「心思非常骯髒」

日本JR橫濱線附近發現「無頭屍」 屍身腐敗嚴重身分死因待查

都更帶來了什麼？業者沉痛自省：窮人連老房子都住不起

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

雙北房屋老化嚴重，都更重建是必要之路，但現在的方向是對嗎？長期投入都更危老的連雲建設總經理蔡漢霖表示，現行都更制度改變了老屋的本質，過去老屋是居住選項，如今卻成為開發工具，導致老屋價格螺旋式上升，「都更條例出現後，窮人連老房子都住不起」。

蔡漢霖近日出版《未竟之事：實踐都市更新的希望之書》，並舉行新書發表會時，作上述表示。

蔡漢霖表示，他年少時曾對世界混亂感到憤怒，認為都是大人把事情搞得一團糟，如今自己也成為大人、成為父親，更深刻意識到世代責任。

他直言，不希望有一天孩子反問：「你們這些大人，為什麼沒有做點什麼？」這份焦慮，讓他長期關注都市更新、甚至「不務正業」投入制度反思。

首先，他指出，現在政府推動都更困境，最常見的解決方案，就是給予各種容積獎勵，但容積是公共財，大量發放容積獎勵，表面上好像政府，地主、購屋人三贏，其實是在透支子孫的未來空間，看似解藥，其實是毒藥。

更嚴重的是，不斷的增加容獎，猶如打開了潘朵拉的盒子，反而讓許多地主有了更多期待，整合更為不易。

此外不斷增加容獎，也讓民眾出現「一坪換一坪」迷思，認為不用花錢，透過都更，就可換回原坪數的新房子。

實際上，都市更新分配牽涉造價、房價、容積、基地條件等多重變數，即使是同一棟樓，不同戶別分回條件也可能天差地遠。當制度被簡化成口號，住戶間的不信任便隨之滋生。

蔡漢霖強調，透過容積獎勵，讓「沒有人出錢就能完成都更」的制度設計，表面完美，實則危險。

原因無它，容積是一種一次性的公共財，過度釋放不僅扭曲都市計畫，也造成資源分配不公。他反問，當大量公共資源用來補助「已經擁有房產的人」，那麼對無房者、弱勢族群的照顧又在哪裡？

他表示，都更應重視「整體都市規劃」與「公益性回饋」，而非僅追逐容積最大化。都市更新不該是歷史的戰場，而應成為民主城市的進步力量。真正需要重建的，不只是建築本身，而是政府與市民之間的信任。

記者游智文／攝影
記者游智文／攝影

都更 都市更新 老屋
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

小金額大愛心 桃議員10元高麗菜義賣全數捐社會救助金

前總統府資政 趙守博舉辦國際勞動法新書發表會

台東春節期間送藥到府不打烊 守護弱勢族群

彰化千人圍爐傳暖意 醫院尾牙驚見「天王」現身

相關新聞

都更帶來了什麼？業者沉痛自省：窮人連老房子都住不起

雙北房屋老化嚴重，都更重建是必要之路，但現在的方向是對嗎？長期投入都更危老的連雲建設總經理蔡漢霖表示，現行都更制度改變了...

電動機車2025超慘澹 今年靠Gogoro新車種起死回生？

台灣電動汽、機車市場2025年無疑是慘澹的一年，電動車市場出現近5年來首度衰退，電動機車2025年掛牌數也僅4.9萬輛，大減37.6%，更是近7年來低點。難道減碳不再當道，為何電動汽、機車這麼慘，今年市場有是否有可能出現復甦？

1月出口跳增70% 金額657億美元創新高...連27紅

財政部昨（9）日公布元月出口657.7億美元，創單月新高，在AI「馬力十足」下，呈現淡季不淡，年增率高達69.9％，為史...

元月出口五大市場紅通通 外銷美國年增1.5倍、連四月倍增

財政部昨（9）日表示，元月對五大市場出口表現俱佳，皆寫下「最強元月」。其中，對美出口年增率，已連四月呈現一倍以上的高速成...

元月出口 電子產品貢獻逾九成

財政部昨（9）日公布元月出口，11大貨類全面上揚，又以資通視聽產品、電子零組件表現最佳，兩貨類元月出口皆創單月新高，電子...

企業赴美…學者憂台灣產業空洞！高薪工作恐出走

面臨川普祭出關稅，台灣高科技業面臨赴美投資壓力，國人產業外移陰影再現，擔心衝擊國內就業及產業空洞化。學者檢視這股赴美投資...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。