經濟部10日下午邀9大車廠 舉行台美關稅座談會

經濟部下午舉行「汽車製造產業座談會」，針對台美關稅議題邀請台灣車輛工業同業公會及9大本土車廠座談。

汽車業界揣測，在台美關稅底定之後汽車關稅應該是下一階段要推動的，所以這次的座談，主要是討論台美關稅議題，根據了解，邀請台灣車輛工業同業公會及9大本土車廠包括國瑞、中華車、裕隆集團、福特六和、三陽工業、台灣本田、鴻華先進等車廠及相關代表出席。

台美ART簽署在即，汽車產業界高度重視此次座談會，這次各家公司派去的代表都是重量級，不少大廠幾乎都是董總親自出席。