美國夫妻資產分配關鍵 州法與婚姻協議的重要性

許多夫妻在安排贈與或遺產予美籍孩子時，最關心兩件事：若離婚，孩子收到的資產會不會被當成婚姻共有財產而遭對半分配，以及婚前的個別財產在婚後所產生的孳息（如利息、股利）是否仍屬個別？資誠美國業務負責人蘇宥人提醒，其實與「居住州的法律」與「是否有婚姻協議」密切相關，聯邦報稅身分本身並不改變財產的性質。

蘇宥人表示，美國各州對夫妻財產的認定大致分為兩類。第一類是「共同財產州」（community property），例如亞利桑那州、加州、德州、內華達州、新墨西哥州、華盛頓州、路易斯安那州、愛達荷州與威斯康辛州。在這些州，婚姻期間賺得的財產，一般推定由夫妻各自擁有一半。第二類是「普通法財產州」（common law，又稱單獨產權州），其原則較接近「誰的名下、誰的收入，通常就屬於誰」，除非有另外的法律或合意安排。

不論在哪一州，以下幾種情況多半被視為「個別財產」：婚前已擁有的資產、繼承或受贈而來的資產，以及夫妻透過有效協議明確約定為其中一方所有的資產。實務上，這些資產原則上不會因結婚而自動變成兩人共有；只要「名義與資金流向保持清楚可追溯」，其個別性通常可以被法院與稅務機關承認。以繼承或贈與為例，若受贈人將款項存放於其專用帳戶、投資以其單獨名義持有，並保存契據、受贈文件與對帳單，通常被認定為個別財產。相反地，若將款項存入共同帳戶、用於共同購屋並以共同名義登記，或長期與共同資金混同而無法溯源，原本的個別財產可能被視為已轉換或混同為婚姻財產。

至於「有效協議」，常見為婚前協議（prenup）或婚後協議（postnup），內容會明確規定特定資產及其孳息歸屬，並依所在州的形式要件簽署、見證與公證（必要時），藉此將邊界劃得更清楚。

實務上最常見的爭議，是婚前或受贈取得的資產在婚後產生的收益，究竟算誰的。其優先順序通常是先看夫妻是否有有效的婚姻協議；沒有協議，再回到州法的預設規則。

在多數普通法財產州，資產收益通常歸「賺得該收益的那一方」所有；但如果把資產改登記成共有、把資金混在一起弄到無法溯源，或簽了有效的「性質轉換」協議，收益就可能被視為婚姻財產。在共同財產州，對「孳息」的認定並不一致。加州與華盛頓州通常將個別資產的孳息視為仍屬個別；德州與路易斯安那州則傾向認定為共同，但可透過婚姻協議另行約定。簡單說，州法先決，但夫妻可以用有效協議做出明確安排。

聯邦所得稅制度尊重各州的財產所有權規則，報稅身分本身不會把個別財產變成共同財產。若採夫妻合併申報（MFJ），雖然提交一份報表，但每筆收入背後「屬於誰」仍須依州法與有效協議判定。若採夫妻分開申報（MFS），且住在共同財產州，往往需要把共同所得在配偶間分配後各自申報，實務上會用國稅局的8958表呈現分配結果；若住在普通法財產州且分開申報，原則上各自申報自己名下或自己賺得的所得。

對納稅人來說，重點在於文件證明與資金分流：妥善保存產權與交易紀錄、避免個別與共同資金混同，有助維持資產及其孳息的原有性質。在某些州（例如路易斯安那州），若希望保留個別資產的孳息仍屬個別，可能還需要遵循該州特定的「孳息保留」程序或以婚姻協議明載。

蘇宥人表示，若擔心孩子受贈或繼承的資產在婚後被視為婚姻財產，或擔心個別財產的孳息性質被改變，最務實的做法有三：第一，了解居住州的夫妻財產制度；第二，盡早以有效的婚前或婚後協議明確約定資產與孳息的歸屬；第三，日常上嚴格區分個別與共同資金、妥善保存產權與交易文件。如此一來，不僅在離婚分配時較有保障，報稅申報也較能一致與清楚，降低爭議風險。

蘇宥人指出，聯邦報稅身分（MFJ 或 MFS）原則上不會改變財產所有權的歸屬。資產與其孳息究竟是個別或共同，主要取決於有效的婚姻協議與州法規定；真正會改變性質的，通常是州法層面的行為，例如改登記為共同名義、資金混同到無法分辨來源，或在特定州未完成必要的孳息保留程序。若對安排仍有疑慮，建議及早與熟悉相關州法與跨境稅務的專家討論，量身訂作合宜的治理策略。