中國大陸買盤擴大支撐黃豆走勢 南美豐產限制長線空間

先前在南美大豐收及全球通膨預期升溫的影響下，黃豆市場整體基調偏空。隨著巴西收割進度持續推進，市場預期巴西將自2026年第2季起恢復強勢出口，使美國黃豆在國際市場面臨更為激烈的競爭。此外，在價格相對低迷的環境下，美國農民仍可能擴大春季播種面積，進一步加劇供給壓力，使美國黃豆中長期持續承受來自南美的競爭，市場供給結構偏向寬鬆。

不過，黃豆市場上周關注焦點已由供給增加的壓力，轉向中國大陸買盤回溫的預期，帶動價格出現反彈。美國總統川普與中國國家主席習近平通話後對外表示，大陸正考慮第1季自美國採購的黃豆數量，從原先協議的1,200萬噸，提高至2,000萬噸，等同新增約800萬噸的需求。若相關採購計畫落實，將有助於加速去化美國黃豆期末庫存。儘管實際訂單與裝船情況尚未確認，但商業與投機性買盤已提前進場布局，推升黃豆期貨連續數日走高。

展望後市，在大陸需求預期支撐下，短線買盤動能仍偏多，惟本波行情主要由預期心理與市場情緒所驅動。根據Trading Economics與 AgMarket.Net指出，美國黃豆出口前景仍低於歷史平均水準，且隨著3至5月巴西新作黃豆與前期美國黃豆集中到港，全球供給於第2季恐再度回升，預期將限制黃豆中長期的上漲空間。

街口投信表示，短線在大陸採購預期帶動下，黃豆價格仍有反彈動能，惟第2季南美供給壓力將逐步浮現，建議投資操作宜偏向區間因應，後續仍需密切關注大陸實際採購進度與南美出口節奏的變化。