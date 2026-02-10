快訊

鐵軌旁驚見「移動的草叢」！嚇壞司機急減速 警揪出元兇開罰

代理亂象／7.5萬儲備教師「有證不教」 揭開不進場真相

川普晶片關稅掛鉤美台協議 金融時報：由台積電分豁免額度給美國客戶

銅價自瘋狂創高回落 高檔修正中尋找新平衡

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

街口投信指出，銅價上周延續自1月底歷史高點的回檔走勢，明顯由先前的追逐潮轉為風險防禦。

街口投信表示，銅價修正的主因有三：一、1月大漲是高度仰賴投機資金與槓桿資金，價格與基本面的乖離過大，引發短線獲利了結；二、美國總統川普提名被視為較偏鷹派、傾向縮表與不急於再度激進降息的新任聯準會主席人選，市場對長期寬鬆的預期降溫，推動資金從不孳息的金屬商品與風險性資產中撤出；三、大陸在農曆新年前的需求，本來就屬於季節性淡季，現貨採購放緩，使得市場更傾向於修正前期過度樂觀的需求預期，銅相關商品的價格轉為高檔整理。

街口投信分析，銅價在上周的下跌過程中，市場焦點逐漸轉向供需與庫存再平衡。部分原規劃運往美國的貨源，因美國溢價收斂與關稅不確定而被改送至LME倉庫，推升顯性庫存，並削弱現貨吃緊的市場印象。 同時，大陸加工業與製造商因銅價過高，造成購買意願降低，因此預期相關商品價格可能延續高檔緩步向下整理的格局。

街口投信表示，雖然上周的銅價出現修正，但多數國際機構對中長期供需的基本判斷仍偏多。國際銅業研究組織（ICSG）與許多投行研究指出，2026年全球精煉銅供應增速放緩、礦山投資不足與干擾頻率升高，使市場可能由原先預期的小幅過剩轉為出現明顯缺口，而電動車、再生能源與AI資料中心對銅的需求仍在上升。在長線供給受限的前提下，較大幅度的回落，仍可能吸引中長線資金逢低布局，使價格在修正過程中尋找新的平衡區間，而非直接轉為空頭走勢。

