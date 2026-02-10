地緣政治風險降溫 油價仍存變數擺盪

街口投信表示，無論是美伊會談或俄烏和平協議談判，短線雖為市場帶來地緣風險降溫的預期；然而，一旦談判受阻或破局，風險溢價恐迅速回升，並可能引發地區對立甚至軍事衝突，進而干擾原油供應，推升油價再度走高。

儘管伊朗與美國已展開會談，兩國之間的緊張關係仍未實質緩解，市場亦憂心一旦談判未能達成共識，中東局勢恐再度升溫，甚至不排除走向軍事衝突。

來自路透社的消息指出，美國總統川普上周五（6日）簽署行政命令，對與伊朗進行貿易往來的國家徵收25%關稅；同時，美國國務院亦宣布對涉及伊朗原油、石油產品與石化產品非法交易的15個實體、2名個人及14艘船隻實施制裁。對此，伊朗外交部長於回應，若伊朗遭到部署於中東地區的美軍攻擊，將反擊美國在中東的軍事基地，使區域安全風險再度升高。

在歐洲方面，歐盟委員會上周五提議，全面禁止任何支持俄羅斯海上原油出口的相關服務，該措施明顯超越先前零星的制裁手段，意在切斷俄羅斯於烏克蘭戰爭中的主要財政來源，亦為能源市場增添新的不確定性。

街口投信表示，據三位知情人士透露，美國與烏克蘭談判代表近期討論於3月達成俄烏和平協議的可能性，但由於雙方在領土等核心議題仍缺乏共識，相關時程恐將延後。烏克蘭總統澤倫斯基亦表示，美方希望莫斯科與基輔能在夏季前找到結束戰爭的解決方案。