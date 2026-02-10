元月出口 電子產品貢獻逾九成

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部昨（9）日公布元月出口，11大貨類全面上揚，又以資通視聽產品、電子零組件表現最佳，兩貨類元月出口皆創單月新高，電子產品對總出口成長貢獻達九成一。

AI、高效能運算與雲端服務等商機強勁，資通視聽產品元月出口287.1億美元、寫單月新高，年增1.3倍，連31個月正成長，改寫史上最長的上升周期，且元月對美國、歐洲及東協出貨都是翻倍成長，分別大增2.7倍、2.4倍及1.3倍。

電子零組件元月出口223.6億美元、同創單月新高，年增59.8％，也是2010年4月以來最佳表現，主要反映半導體先進製程接單火熱，另一方面，因AI運算需求引爆，記憶體市場結構性缺貨仍在擴大，使元月DRAM出口28億美元，年增2.9倍，規模、年增幅雙創單月新高。

若將資通視聽產品、電子零組件合併計算，出口值510.7億美元，年增92.8％，對總出口成長的貢獻達九成一。

電子零組件 雲端服務
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

合併效益顯現 永豐金自結元月獲利51億元創歷史新高、年增近8成

出口爆發！連4月突破600億美元 1月出口值再刷新高

AI帶動超級循環 記憶體產值攀升至晶圓代工2倍以上

月增64％！志聖元月營收衝新高 營運動能升溫

相關新聞

1月出口跳增70% 金額657億美元創新高...連27紅

財政部昨（9）日公布元月出口657.7億美元，創單月新高，在AI「馬力十足」下，呈現淡季不淡，年增率高達69.9％，為史...

企業赴美…學者憂台灣產業空洞！高薪工作恐出走

面臨川普祭出關稅，台灣高科技業面臨赴美投資壓力，國人產業外移陰影再現，擔心衝擊國內就業及產業空洞化。學者檢視這股赴美投資...

元月出口五大市場紅通通 外銷美國年增1.5倍、連四月倍增

財政部昨（9）日表示，元月對五大市場出口表現俱佳，皆寫下「最強元月」。其中，對美出口年增率，已連四月呈現一倍以上的高速成...

元月出口 電子產品貢獻逾九成

財政部昨（9）日公布元月出口，11大貨類全面上揚，又以資通視聽產品、電子零組件表現最佳，兩貨類元月出口皆創單月新高，電子...

台商赴美 學者憂我「訂單減、出口降 消費不會好」

台美關稅談判底定，台灣雖獲關稅百分之十五不疊加，卻得付出赴美投資二五○○億美元＋二五○○億美元融資保證的代價，對於台灣未...

因應春節連假 政院「穩定物價小組」密切掌握市場

農曆春節將屆，行政院9日召開「穩定物價小組」會議，責請農業部、經濟部、公平會等相關單位，密切監控各類農產品、春節應節商品...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。