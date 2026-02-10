元月出口 電子產品貢獻逾九成
財政部昨（9）日公布元月出口，11大貨類全面上揚，又以資通視聽產品、電子零組件表現最佳，兩貨類元月出口皆創單月新高，電子產品對總出口成長貢獻達九成一。
AI、高效能運算與雲端服務等商機強勁，資通視聽產品元月出口287.1億美元、寫單月新高，年增1.3倍，連31個月正成長，改寫史上最長的上升周期，且元月對美國、歐洲及東協出貨都是翻倍成長，分別大增2.7倍、2.4倍及1.3倍。
電子零組件元月出口223.6億美元、同創單月新高，年增59.8％，也是2010年4月以來最佳表現，主要反映半導體先進製程接單火熱，另一方面，因AI運算需求引爆，記憶體市場結構性缺貨仍在擴大，使元月DRAM出口28億美元，年增2.9倍，規模、年增幅雙創單月新高。
若將資通視聽產品、電子零組件合併計算，出口值510.7億美元，年增92.8％，對總出口成長的貢獻達九成一。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。