聽新聞
0:00 / 0:00

1月出口跳增70% 金額657億美元創新高...連27紅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部9日公布元月出口657.7億美元，創單月新高，在AI「馬力十足」下，呈現淡季不淡，年增率高達69.9％，為史上第二大增幅，連27紅。圖為貨櫃港口。圖／AI生成
財政部9日公布元月出口657.7億美元，創單月新高，在AI「馬力十足」下，呈現淡季不淡，年增率高達69.9％，為史上第二大增幅，連27紅。圖為貨櫃港口。圖／AI生成

財政部昨（9）日公布元月出口657.7億美元，創單月新高，在AI力十足」下，呈現淡季不淡，年增率高達69.9％，為史上第二大增幅，連27紅，財政部預估，首季出口增幅可望達三成以上，延續去年高速成長。

財政部統計處長蔡美娜表示，馬年還沒到，出口就「馬力十足」，元月出口657.7億美元不僅刷新歷史紀錄，也是連續第四個月突破600億美元大關，若換算成新台幣，更是首度單月突破2兆元。即便剔除春節因素，僅統計至元月24日，年增率仍高達35.9%，表現依舊強勢。

至於2月，時逢春節，工作天數較少，財政部預估2月出口值將介於496億至525億美元間，仍延續淡季不淡，可望寫歷年同月新高，年增率介於20%至27%間，連28紅在望。

蔡美娜表示，元月出口表現亮麗有三大主因。第一是春節落點不同，今年元月工作天數較去年增加四天；第二，AI、高效能運算、雲端服務等新興商機加速拓展；第三，除了科技業，AI帶動全球經貿活動，製造業蒙受其利，目前表現穩健。

元月進口468.7億美元，為歷年單月次高，年增63.6%，是近16年來最強成長幅度。其中農工原料進口規模創歷年單月新高，包括電子零組件、電腦零附件都強勢成長，反映出口衍生需求維持高檔，為出口成長奠定基礎；資本設備進口年增九成，其中的半導體設備增逾六成，亦反映相關投資仍在加碼。

展望未來，財政部預估，今年前二月出口都將「淡季不淡」，蔡美娜表示，出口展現強大底氣，最主要是AI商機，儘管AI泡沫化疑慮如影隨形，但台積電在最新法說會中樂觀預期首季營收將改寫單季新高，加上國際機構普遍預測今年全球經濟跟貿易都將呈溫和成長，近期台美關稅協商塵埃落定，都有助消弭觀望氣氛，對出口都有加分作用。

財政部 AI
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

春節關懷機構長者及兒少 衛福部贈紅包、加菜金

春節將至 台北花卉批發市場連5天、108小時不打烊

陳亭妃推馬年主題紅包 台南設點快閃拜年限量發放

中國4海警船春節前夕侵擾金門 海巡部署拒止驅離

相關新聞

1月出口跳增70% 金額657億美元創新高...連27紅

財政部昨（9）日公布元月出口657.7億美元，創單月新高，在AI「馬力十足」下，呈現淡季不淡，年增率高達69.9％，為史...

企業赴美…學者憂台灣產業空洞！高薪工作恐出走

面臨川普祭出關稅，台灣高科技業面臨赴美投資壓力，國人產業外移陰影再現，擔心衝擊國內就業及產業空洞化。學者檢視這股赴美投資...

元月出口五大市場紅通通 外銷美國年增1.5倍、連四月倍增

財政部昨（9）日表示，元月對五大市場出口表現俱佳，皆寫下「最強元月」。其中，對美出口年增率，已連四月呈現一倍以上的高速成...

元月出口 電子產品貢獻逾九成

財政部昨（9）日公布元月出口，11大貨類全面上揚，又以資通視聽產品、電子零組件表現最佳，兩貨類元月出口皆創單月新高，電子...

台商赴美 學者憂我「訂單減、出口降 消費不會好」

台美關稅談判底定，台灣雖獲關稅百分之十五不疊加，卻得付出赴美投資二五○○億美元＋二五○○億美元融資保證的代價，對於台灣未...

因應春節連假 政院「穩定物價小組」密切掌握市場

農曆春節將屆，行政院9日召開「穩定物價小組」會議，責請農業部、經濟部、公平會等相關單位，密切監控各類農產品、春節應節商品...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。