聽新聞
0:00 / 0:00

台商赴美 學者憂我「訂單減、出口降 消費不會好」

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導
台美關稅談判定案，台灣須付出5,000億美元投資與融資保證。有學者憂長期衝擊我出口、投資與消費。（路透）
台美關稅談判定案，台灣須付出5,000億美元投資與融資保證。有學者憂長期衝擊我出口、投資與消費。（路透）

台美關稅談判底定，台灣雖獲關稅百分之十五不疊加，卻得付出赴美投資二五○○億美元＋二五○○億美元融資保證的代價，對於台灣未來潛在ＧＤＰ（國內生產毛額）衝擊，有學者認為長期而言會對未來出口、民間投資及消費三大動力造成結構性衝擊，但也有學者說，未來民間投資會從量變產生「質變」，由在關稅受惠的傳統產業接力投資。

國際信評機構惠譽信評指出，台灣半導體製造商承諾赴美投資二五○○億美元以及附信用保證支持的投資，意味著中期而言資本外流的風險上升，且可能隨著時間推移降低淨出口對經濟成長的貢獻度。但惠譽也說，資本外流壓力上升在一定程度可得到緩解，因為台商回流設廠趨勢持續，意即台灣企業從中國返台營運，且協議一部分包括美國可能對台灣進行對等投資。

但不願具名的學者質疑，「美國來台投資有白紙黑字嗎？口說無憑」，如果是對等談判，美方承諾要來投資五大信賴產業，為何不具體載明？這些都讓人很懷疑。

他說，如果先進半導體技術前進美國，必定壓縮廠商在台投資計畫；另一部分雖是擔保，但如果像之前缺蛋期間出現的不良廠商借錢，最後變成呆帳，國家財政更困難。更令人擔心的是，不只錢到美國，人才也要過去，工作機會也在美國；一旦廠商都在美國，美國企業不需要向在台企業下訂單，出口就會減少，出口投資都受影響，進而影響股市表現，消費就不可能好。

中央大學經濟系教授邱俊榮認為「重點不是數字」，如果台積電不到海外投資，台灣給它多少土地、水電都不夠，一旦企業分散到海外，土地才能釋出來，「釋放出來的人才、土地、水電很快就會被搶光了，早就應該讓科技業到海外投資」，過去嗷嗷待哺的廠商有資源可用。未來民間投資會從量變產生「質變」，由在關稅受惠的傳統產業接力投資。

他舉例，這次百分之十五關稅對很多傳統產業很有利，例如工具機原本稅率百分之廿四、水五金百分之廿二點六、自行車等，以前台灣與越南的關稅相同，但這次都比越南低，更比中國大陸低很多，這些傳產不怕比技術，就怕關稅高，這次廠商競爭力大幅提升，看好傳產業非常有機會接替科技業在台大規模投資。

邱俊榮不否認科技業赴美投資可能造成出口金額減少，但他表示多年前就主張出口結構要調整，不能只重金額，要看結構與利潤。

他說，若投資往美國，高單價取代過去的低毛利，出口一千億賺一百億元，與出口五百億賺兩百億元，台灣要選那一個？出口額可能降，但營利增加，廠商才有能力為員工加薪。

赴美 對等關稅 美台 GDP 半導體
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

美國擴大施壓 尼加拉瓜終止古巴公民免簽入境措施

「谷立言比科長大一點」一說惹議…蕭旭岑回應了：就事論事 沒有不敬

情人節鮮花需求仍增 不受川普關稅、產地工資漲價影響

強化嚇阻中國 美擬部署西澳4核潛艦 首艘2027年抵達

相關新聞

企業赴美…學者憂台灣產業空洞！高薪工作恐出走

面臨川普祭出關稅，台灣高科技業面臨赴美投資壓力，國人產業外移陰影再現，擔心衝擊國內就業及產業空洞化。學者檢視這股赴美投資...

台商赴美 學者憂我「訂單減、出口降 消費不會好」

台美關稅談判底定，台灣雖獲關稅百分之十五不疊加，卻得付出赴美投資二五○○億美元＋二五○○億美元融資保證的代價，對於台灣未...

因應春節連假 政院「穩定物價小組」密切掌握市場

農曆春節將屆，行政院9日召開「穩定物價小組」會議，責請農業部、經濟部、公平會等相關單位，密切監控各類農產品、春節應節商品...

LINE禮物群組送禮升級至50人 滿足多人贈禮需求

農曆新年將至，親友與同事之間的送禮互動更加頻繁。LINE禮物觀察，年節期間除了親友間互贈祝福外，商務送禮需求亦更加活躍，...

Gartner：2026年全球AI支出估2.52兆美元 基礎結構支出增4010億美元

商業與技術洞察公司Gartner預測，2026年全球人工智慧（AI）總支出將達2.52兆美元，同比增長44%。雖然今年是...

為穩定能源供應！經長指示並支持中油及台電進行「這兩大工程」

為確保春節期間能源穩定，經濟部長龔明鑫於9日親自視察中油大林煉油廠與台電高雄中央調度中心。他強調，能源轉型與電網韌性是國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。