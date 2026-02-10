台商赴美 學者憂我「訂單減、出口降 消費不會好」

台美關稅談判底定，台灣雖獲關稅百分之十五不疊加，卻得付出赴美投資二五○○億美元＋二五○○億美元融資保證的代價，對於台灣未來潛在ＧＤＰ（國內生產毛額）衝擊，有學者認為長期而言會對未來出口、民間投資及消費三大動力造成結構性衝擊，但也有學者說，未來民間投資會從量變產生「質變」，由在關稅受惠的傳統產業接力投資。

國際信評機構惠譽信評指出，台灣半導體製造商承諾赴美投資二五○○億美元以及附信用保證支持的投資，意味著中期而言資本外流的風險上升，且可能隨著時間推移降低淨出口對經濟成長的貢獻度。但惠譽也說，資本外流壓力上升在一定程度可得到緩解，因為台商回流設廠趨勢持續，意即台灣企業從中國返台營運，且協議一部分包括美國可能對台灣進行對等投資。

但不願具名的學者質疑，「美國來台投資有白紙黑字嗎？口說無憑」，如果是對等談判，美方承諾要來投資五大信賴產業，為何不具體載明？這些都讓人很懷疑。

他說，如果先進半導體技術前進美國，必定壓縮廠商在台投資計畫；另一部分雖是擔保，但如果像之前缺蛋期間出現的不良廠商借錢，最後變成呆帳，國家財政更困難。更令人擔心的是，不只錢到美國，人才也要過去，工作機會也在美國；一旦廠商都在美國，美國企業不需要向在台企業下訂單，出口就會減少，出口投資都受影響，進而影響股市表現，消費就不可能好。

中央大學經濟系教授邱俊榮認為「重點不是數字」，如果台積電不到海外投資，台灣給它多少土地、水電都不夠，一旦企業分散到海外，土地才能釋出來，「釋放出來的人才、土地、水電很快就會被搶光了，早就應該讓科技業到海外投資」，過去嗷嗷待哺的廠商有資源可用。未來民間投資會從量變產生「質變」，由在關稅受惠的傳統產業接力投資。

他舉例，這次百分之十五關稅對很多傳統產業很有利，例如工具機原本稅率百分之廿四、水五金百分之廿二點六、自行車等，以前台灣與越南的關稅相同，但這次都比越南低，更比中國大陸低很多，這些傳產不怕比技術，就怕關稅高，這次廠商競爭力大幅提升，看好傳產業非常有機會接替科技業在台大規模投資。

邱俊榮不否認科技業赴美投資可能造成出口金額減少，但他表示多年前就主張出口結構要調整，不能只重金額，要看結構與利潤。

他說，若投資往美國，高單價取代過去的低毛利，出口一千億賺一百億元，與出口五百億賺兩百億元，台灣要選那一個？出口額可能降，但營利增加，廠商才有能力為員工加薪。