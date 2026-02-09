快訊

11.5億威力彩開獎！7碼中了馬上原地退休 獎號出爐

新北男警約9名男網友校園激戰拍片上傳 妨害風化起訴

防詐騙！經部與統一、全家、萊爾富、OK四大超商 研商精進打詐作為

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

為強化國內社區防詐安全網，經濟部於9日召開「超商協助阻詐交流座談會」，由商業發展署邀集統一（1216）、全家（5903）、萊爾富及來來（OK）等超商業者，以及行政院打擊詐欺指揮中心、內政部警政署共同參與。這次會議針對超商通路面臨之詐騙樣態研商精進措施，以公私協力共同阻詐降低民眾財損並保障第一線門市人員安全。

經濟部表示，台灣超商門市密集且服務多元，已成為民眾日常生活不可或缺的服務核心。然而，這種高度便利性使超商容易成為詐騙集團利用的場域。座談會中，各方針對常見之詐騙樣態進行交流，並將相關態樣提供警政署參考。

四大超商業者於會中表示，將持續優化線上申訴平台與防詐專線，並於內部教育訓練中宣導，請店員協助提醒民眾領取包裹前應確認自身購物紀錄，對於寄件人不明或未訂購之代收貨款包裹應拒絕領取，若不慎領取疑似詐騙包裹，則應保留收據並儘速透過超商專屬管道啟動退貨流程，以保障自身權益。

另警政署表示，現已與各超商建立LINE群組及110視訊報案等多元通報管道，能在不驚動嫌犯的前提下即時傳遞特徵，保障店員安全也成功阻詐，未來會持續精進強化警民聯繫機制。

經濟部強調，打擊詐欺是政府的核心施政目標，本部將持續協助超商業者和各機關密切合作，並與警政單位、業者維持緊密連繫，透過科技輔助與流程精進，致力為民眾與第一線從業人員打造更安全、安心的消費與工作環境。

超商 詐騙集團 經濟部 詐欺
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

鐵腕打詐！陸公安部：緬甸KK園區630餘棟建築物全拆了

刑事局、LINE Bank簽署MOU 深化公私協力強化打詐體系

澎湖警銀合作阻詐防詐有成 守護民眾財產

王滬寧定調統一？鄭麗文批編故事、胡謅亂寫

相關新聞

因應春節連假 政院「穩定物價小組」密切掌握市場

農曆春節將屆，行政院9日召開「穩定物價小組」會議，責請農業部、經濟部、公平會等相關單位，密切監控各類農產品、春節應節商品...

LINE禮物群組送禮升級至50人 滿足多人贈禮需求

農曆新年將至，親友與同事之間的送禮互動更加頻繁。LINE禮物觀察，年節期間除了親友間互贈祝福外，商務送禮需求亦更加活躍，...

Gartner：2026年全球AI支出估2.52兆美元 基礎結構支出增4010億美元

商業與技術洞察公司Gartner預測，2026年全球人工智慧（AI）總支出將達2.52兆美元，同比增長44%。雖然今年是...

為穩定能源供應！經長指示並支持中油及台電進行「這兩大工程」

為確保春節期間能源穩定，經濟部長龔明鑫於9日親自視察中油大林煉油廠與台電高雄中央調度中心。他強調，能源轉型與電網韌性是國...

企併法修法 KPMG：股份轉換成立產控公司不用借錢繳稅

美國關稅政策帶來國際貿易挑戰，企業單打獨鬥日益困難，為鼓勵企業籌組產業控股公司，「企業併購法」修法新增股份轉換租稅優惠，...

出口爆發！連4月突破600億美元 1月出口值再刷新高

財政部9日公布今年1月出口統計。1月表現再寫歷史單月新高，657.7億美元，年增69.9％，不僅是連續27個月正成長、更...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。