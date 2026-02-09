LINE禮物群組送禮升級至50人 滿足多人贈禮需求

農曆新年將至，親友與同事之間的送禮互動更加頻繁。LINE禮物觀察，年節期間除了親友間互贈祝福外，商務送禮需求亦更加活躍，常見於公司內部、團隊群組及合作夥伴之間的年節往來，送禮對象與人數也更多元。因應年節期間多人送禮情境，LINE禮物宣布群組送禮功能升級，群組送禮人數即日起上限提升至50人，讓用戶可在LINE群組聊天室中一次完成多人送禮，提升年節送禮的便利性與效率。

LINE禮物群組送禮功能以聊天情境為核心設計，用戶可直接在LINE群組中選擇群組送禮方式，挑選欲送出的禮物商品並設定送禮份數後完成送出；送禮完成後，相關訊息將顯示於群組聊天室中，群組成員可透過訊息卡片查看或領取禮物內容，送禮狀態也能在群組內清楚呈現。本次群組送禮人數擴增至 50人，將更能滿足過年期間家族群、朋友群及公司群組等大型群組的送禮需求，讓新年祝福一次到位完成。