快訊

南投草屯垃圾場大火…國道上見火勢猛烈 消防馳援灌救

台積電今收盤價只是「樓地板」？鉅額交易不只價格創高 最底價洩密

封關倒數外資買超247億元 買超這檔金控股6.2萬張高居第一名

LINE禮物群組送禮升級至50人 滿足多人贈禮需求

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
LINE禮物宣布群組送禮功能升級，群組送禮人數即日起上限提升至50人。擷取自LINE禮物
LINE禮物宣布群組送禮功能升級，群組送禮人數即日起上限提升至50人。擷取自LINE禮物

農曆新年將至，親友與同事之間的送禮互動更加頻繁。LINE禮物觀察，年節期間除了親友間互贈祝福外，商務送禮需求亦更加活躍，常見於公司內部、團隊群組及合作夥伴之間的年節往來，送禮對象與人數也更多元。因應年節期間多人送禮情境，LINE禮物宣布群組送禮功能升級，群組送禮人數即日起上限提升至50人，讓用戶可在LINE群組聊天室中一次完成多人送禮，提升年節送禮的便利性與效率。

LINE禮物群組送禮功能以聊天情境為核心設計，用戶可直接在LINE群組中選擇群組送禮方式，挑選欲送出的禮物商品並設定送禮份數後完成送出；送禮完成後，相關訊息將顯示於群組聊天室中，群組成員可透過訊息卡片查看或領取禮物內容，送禮狀態也能在群組內清楚呈現。本次群組送禮人數擴增至 50人，將更能滿足過年期間家族群、朋友群及公司群組等大型群組的送禮需求，讓新年祝福一次到位完成。

LINE 商品 設計 過年
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

南部首個旗艦共融公園屏東和平共融遊戲場啟用7年 啟動升級工程

盜用鄰居「柯基犬」照諷柯文哲被羈押 違反著作權法判刑4月

刑事局、LINE Bank簽署MOU 深化公私協力強化打詐體系

檢方偵辦不實連署罷免案查出縣議員洩密 消息來源「關鍵人」30萬交保

相關新聞

出口爆發！連4月突破600億美元 1月出口值再刷新高

財政部9日公布今年1月出口統計。1月表現再寫歷史單月新高，657.7億美元，年增69.9％，不僅是連續27個月正成長、更...

為穩定能源供應！經長指示並支持中油及台電進行「這兩大工程」

為確保春節期間能源穩定，經濟部長龔明鑫於9日親自視察中油大林煉油廠與台電高雄中央調度中心。他強調，能源轉型與電網韌性是國...

工研院攜手SAES建立高真空封裝產線 瞄準無人機與機器人商機

隨著無人機、機器人、無人載具與智慧感測應用蓬勃發展，工研院今日宣布與全球高真空吸氣劑領導大廠SAES展開策略合作，共同推...

LINE禮物群組送禮升級至50人 滿足多人贈禮需求

農曆新年將至，親友與同事之間的送禮互動更加頻繁。LINE禮物觀察，年節期間除了親友間互贈祝福外，商務送禮需求亦更加活躍，...

Gartner：2026年全球AI支出估2.52兆美元 基礎結構支出增4010億美元

商業與技術洞察公司Gartner預測，2026年全球人工智慧（AI）總支出將達2.52兆美元，同比增長44%。雖然今年是...

企併法修法 KPMG：股份轉換成立產控公司不用借錢繳稅

美國關稅政策帶來國際貿易挑戰，企業單打獨鬥日益困難，為鼓勵企業籌組產業控股公司，「企業併購法」修法新增股份轉換租稅優惠，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。