Gartner：2026年全球AI支出估2.52兆美元 基礎結構支出增4010億美元

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
商業與技術洞察公司Gartner預測，2026年全球人工智慧（AI）總支出將達2.52兆美元，同比增長44%。雖然今年是AI泡沫化的低潮期，但也預期企業會先關注投資報酬率（ROI）的提升，才實現AI規模化的應用。

Gartner傑出研究副總裁John-David Lovelock表示，採用AI不僅事關資金投入，從根本上由人力資本與組織流程準備度決定。具更高技術實踐成熟度與自身價值定位的組織會優先關注已驗證的實際成果。John-David Lovelock指出，AI在2026全年處於泡沫破滅低潮期，企業大多以現有軟體供應商獲取AI技術能力，暫不以實施超前創新計畫為目的採購。只有投資報酬率（ROI）預測性提升後，企業才真正實現AI規模化應用。

其中，架設AI基礎平台預估今年將支出1.366兆美元，導致2026年AI優化伺服器所需開銷增加49%，占AI總支出之17%。在一段時間內，技術供應商會繼續完善AI基礎平台，因此2026年AI基礎結構支出可能較2025年增加4,010億美元，明年AI基礎結構支出預期達1.748兆美元。

