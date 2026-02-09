為穩定能源供應！經長指示並支持中油及台電進行「這兩大工程」

為確保春節期間能源穩定，經濟部長龔明鑫於9日親自視察中油大林煉油廠與台電高雄中央調度中心。他強調，能源轉型與電網韌性是國家非常重要的政策，經濟部將持續協助台電升級自動化調度系統，透過科技手段減輕人工監控負擔；同時支持中油大林煉油廠將能源基底汰換為再生能源技術，兼顧產業發展與環境保護。

龔明鑫今日聽取油品煉製與電力供需簡報，並前往第一線作業現場慰勉值勤同仁，感謝同仁們24小時堅守崗位，確保國家電力及油品供應穩定，成為民生與產業運行的最強後盾。

經濟部表示，大林煉油廠負責國內各項油料與石化原料的供應轉運，充分支撐民生與產業能源需求，龔明鑫在農曆年節前實地了解生產運作現況，並向辛苦一整年的中油同仁表達感謝之意，並要求同仁在春節值勤期間務必謹慎，落實工安與環保作業。

他表示，隨著科技進步，廠內正逐步導入智慧設備輔助現場作業，這不僅能提升生產效率，更重要的是能降低同仁工作環境的風險，為企業永續經營奠定基礎。

面對近期極端氣候與電力調度的嚴峻挑戰，龔明鑫強調，調度中心扮演了穩定民生與產業運行的關鍵力量。他讚許台電同仁在面對突發事故或電網負荷波動時，都能精準掌控局勢，迅速啟動備援系統與精密調控，於最短時間內達成電壓與頻率的平衡，其應變速度讓供電韌性「馬上」見效。

龔明鑫強調，能源轉型與電網韌性是國家非常重要的政策。經濟部將持續協助台電升級自動化調度系統，透過科技手段減輕人工監控負擔；同時期盼中油大林煉油廠可以將能源基底汰換為再生能源技術，兼顧產業發展與環境保護。他再次重申，政府會持續優化第一線工作環境與設備，守護國家能源安全，為台灣民生所需以及經濟發展，提供充足優質的能源服務。