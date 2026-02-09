出口爆發！連4月突破600億美元 1月出口值再刷新高

財政部9日公布今年1月出口統計。1月表現再寫歷史單月新高，657.7億美元，年增69.9％，不僅是連續27個月正成長、更是連續4個月突破600億美元大關；1月進口468.7億美元，為歷年單月次高。

隨人工智慧（AI）、高效能運算、雲端服務等應用商機維持旺盛，全球製造業及貿易活動亦獲支撐，1月出口657.7億美元，創歷年單月新高，加上去年同期適逢農曆春節長假、工作天數較少，致年增率擴大為69.9％，連續27個月正成長。

1月進口因AI產業鏈之國際分工運作與出口引申需求上升，加以資本設備購置力道強勁，規模值468.7億美元，為歷年單月第2高，同樣受到低基數作用而年增63.6％。

1月的11項主要貨類出口較上年同月全面上升，其中資通與視聽產品、電子零組件因新興科技應用需求殷切，規模值均創歷年單月新高，各年增1.3倍、59.8％，兩者併計增92.8％，對總出口成長貢獻達9成；其餘貨類平均增20.2％，以礦產品年增40.7％較高，機械、電機產品受惠於AI熱潮之外溢效應，各增29.4％、26.7％，出口值分別為近3年半來次高、最高。

1月五大主要市場出口規模齊升至歷年同月高點，對東協、歐洲更創下單月新高紀錄，以年增率觀察，對美國、歐洲出口分別成長1.5倍、1.1倍，均以資通產品挹注最多，對東協增61.8％，對中國大陸與香港、日本各增49.6％、37.2％；前3大出口市場占比依序為美國32.4％、陸港24.4％、東協20.4％。

展望未來，全球經濟成長步調仍受國際貿易政策與地緣政治風險牽制，主要機構預測世界貿易量能將轉趨溫和，惟大型雲端服務供應商積極擴充資本支出，各國加速推動主權AI與建置算力基礎設施，激勵相關硬體需求，加以我國半導體及資通訊供應鏈深具優勢，與近期臺美關稅談判達成共識，均有助於維繫出口成長動能。