臺灣指數公司公布最新TIP永續評鑑 Top 10企業分布於電子業與金融業

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣指數公司(TIP)於IR議合服務平台發布2025年12月TIP台灣永續評鑑結果，評鑑涵蓋1,884家台灣上市上櫃公司，以2024年永續報告書、年報及2025年公司官網、政府裁罰等公開資訊進行評鑑；平台同步發布「TIP台灣永續評鑑與IR議合趨勢」系列報告，分為「TIP台灣永續評鑑評比分析」及「國內外永續及IR議合發展近況」。

臺灣指數公司摘述TIP台灣永續評鑑結果：

1.近兩年評等結果，九成以上公司表現持平或進步，顯示多數公司展現穩定的永續治理能力。

2.上次同期評等A級以上公司，這次評鑑表現進步特別顯著的Top 10企業(因同分共計11家)，多數分布於電子業與金融業，顯示這些公司精益求精，持續優化ESG工作績效。

3.資訊服務、金融保險、生技醫療及文化創意等產業，在前瞻性相關議題（例如揭露自身業務對生物多樣性的影響），平均表現優於上次同期。

TIP台灣永續評鑑每年6、12月辦理二次，評鑑資訊應用多元，常見資產管理機構運用於永續投資流程或選股參考指標；已獲國內指標性金控集團採用，旗下子公司運用TIP台灣永續評鑑資料庫服務，做為集團永續投資與議合參考資料；評鑑資訊並獲得國內外多家投資機構使用。TIP台灣永續評鑑資訊服務亦可便利銀行責任授信作業，以及完整證券商期貨商數位服務、或研究報告增加內容，擴及上市上櫃公司ESG資訊，實踐永續金融；學術方面，已有2所指標性國立大學選用供師生研究參考，做為專題報告、學術研究等之資料來源。

臺灣指數公司使用TIP台灣永續評鑑已編製12檔ESG指數，投信發行6檔獲主管機關認可之ESG基金，總資產規模超過400億元，普獲認同，展現永續責任投資的影響力。TIP台灣永續評鑑亦協助上市上櫃公司了解ESG風險與機會之績效表現，持續提升企業價值；並服務金融機構，執行永續投資與議合工作，引導資金推動永續發展。

