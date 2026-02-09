快訊

還沒領普發注意！農曆春節9天上網登記 23日入帳

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
全民普發現金一萬元。圖／聯合報系資料照片
全民普發現金一萬元。圖／聯合報系資料照片

在相關部會通力合作下，普發現金整體作業順利，財政部表示，民眾如於2月13日18時後及農曆春節連續9天假期（2026年2月14日至2月22日）登記，款項將於假期結束後之第一個營業日（2月23日）入帳。

截至2月8日止，已超過2,251萬人領取普發現金一萬，占預估人數95.55％，尚未領取普發現金民眾請於領取期限2026年4月30日以前，透過登記入帳、ATM領現及郵局臨櫃領取方式領取。

財政部提醒，民眾採登記入帳方式領取普發現金，於登記當日18時前完成登記並經檢核成功者，款項當日入帳，於當日18時後或於假日完成登記並經檢核成功者，款項在次一營業日入帳。因此，民眾如於2月13日18時後及農曆春節連續9天假期（2026年2月14日至2月22日）登記，款項將於假期結束後之第一個營業日（2月23日）入帳。

農曆春節期間郵局停止營業，民眾可改採ATM領現方式，持全國任一金融機構（含郵局）之提款卡，前往貼有普發現金識別貼紙之指定金融機構（含郵局）ATM機臺操作即可領取。ATM領現不會收取手續費，民眾可跨行領取。若遇ATM顯示暫停服務或未吐鈔情形，可立即使用ATM旁客服電話聯繫該金融機構客服人員，或撥打該行24小時服務專線協助處理。

財政部說明，1988客服專線於農曆春節期間仍照常服務，民眾如有相關疑問，仍可撥打1988客服專線獲得即時服務（服務時間每日8時30分至18時30分），歡迎多加利用。財政部提醒，政府不會主動發送簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求至ATM或網銀操作轉帳。

