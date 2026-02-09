PwC Taiwan《台灣企業轉型趨勢報告》 未來需善用AI實現商業效益

PwC Taiwan發布《臺灣企業轉型趨勢報告：2021-2025 綜整與深度訪談》，綜整過去四年約8,000份量化調查結果，觀察台灣企業數位轉型的位移，並納入五位產業企業領袖訪談，展望未來趨勢發展。調查發現，臺灣企業數位化程度越來越高，並面臨AI時代下顛覆性創新的需求。企業數位工具採用率達85%，數位轉型的下一步需善用AI實現商業效益，提升企業的競爭優勢。

主要有四大發現，包括轉型動因在疫情前，驅動力主要來自市場，增加訂單；疫情後地緣政治加劇，企業著重管理分散的供應鏈，同時利用數位經驗傳承；轉型挑戰首要為資金，除內部資源，企業運用更多外部資源；各產業運用更多數位工具，其中高階工具中的資安軟體使用率提升最多；數位轉型的下一步需善用AI實現商業效益，提升企業的競爭優勢。

調查指出，2022至2024年「轉型資金」為企業數位轉型的首要挑戰。隨著企業採用的數位工具轉往中高階，資金的挑戰增加，包含害怕成效不彰、市場上工具價格難以負擔。同時，在案例分享下，外部挑戰已獲得緩解，現正面臨內部資金需要與組織變革議題。面對各樣的挑戰，企業除投入自有資金，亦採用更多外部資源來推動數位轉型，2024年已有63%企業尋求外部資源來支持數位轉型。

此次調查綜整過去四年調查產業，包含服務業、製造業、農業、專門營造業、個人及家庭用品維修業、陸上運輸業、醫療保健及社工服務業。各產業數位化成熟度皆提升，並使用更多高階工具如資安工具、雲端算力等。

以三大產業為例，服務業強調面向客戶與市場的數位應用；製造業者善用數位工具管理分散的供應鏈，因應更彈性的供應鏈需求；農業利用數位工具應對氣候風險及人口老化，優化供應鏈與營運模式。

隨著AI的發展日新月異，新加坡、韓國、日本、美國等國家皆積極推出數位化政策，從產業發展、人才培育、技術創新和監管環境等多個方面提供全面支持，發展產業型解決方案、聚焦於AI創新、加速AI人才和技能的培養，以及強化資訊安全與AI治理。

資誠創新諮詢公司董事長盧志浩提出四大建議，一、推動產業級AI大腦的建立，透過AI提升產業競爭力；二、整合邊緣運算與小型AI模型，建立新的數位智慧工作模式；三、加速AI相關人才技能培育；四、建立AI治理機制，推動負責任AI。同時可參考數位發展部「算力、資料、人才、行銷、資金」等五大政策工具，透過政府的指引及業界資源等外部支持，加快AI應用服務的開發、降低成本，使企業能加速「產品化」並推向市場。