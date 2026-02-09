快訊

PwC Taiwan《台灣企業轉型趨勢報告》 未來需善用AI實現商業效益

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

PwC Taiwan發布《臺灣企業轉型趨勢報告：2021-2025 綜整與深度訪談》，綜整過去四年約8,000份量化調查結果，觀察台灣企業數位轉型的位移，並納入五位產業企業領袖訪談，展望未來趨勢發展。調查發現，臺灣企業數位化程度越來越高，並面臨AI時代下顛覆性創新的需求。企業數位工具採用率達85%，數位轉型的下一步需善用AI實現商業效益，提升企業的競爭優勢。

主要有四大發現，包括轉型動因在疫情前，驅動力主要來自市場，增加訂單；疫情後地緣政治加劇，企業著重管理分散的供應鏈，同時利用數位經驗傳承；轉型挑戰首要為資金，除內部資源，企業運用更多外部資源；各產業運用更多數位工具，其中高階工具中的資安軟體使用率提升最多；數位轉型的下一步需善用AI實現商業效益，提升企業的競爭優勢。

調查指出，2022至2024年「轉型資金」為企業數位轉型的首要挑戰。隨著企業採用的數位工具轉往中高階，資金的挑戰增加，包含害怕成效不彰、市場上工具價格難以負擔。同時，在案例分享下，外部挑戰已獲得緩解，現正面臨內部資金需要與組織變革議題。面對各樣的挑戰，企業除投入自有資金，亦採用更多外部資源來推動數位轉型，2024年已有63%企業尋求外部資源來支持數位轉型。

此次調查綜整過去四年調查產業，包含服務業、製造業、農業、專門營造業、個人及家庭用品維修業、陸上運輸業、醫療保健及社工服務業。各產業數位化成熟度皆提升，並使用更多高階工具如資安工具、雲端算力等。

以三大產業為例，服務業強調面向客戶與市場的數位應用；製造業者善用數位工具管理分散的供應鏈，因應更彈性的供應鏈需求；農業利用數位工具應對氣候風險及人口老化，優化供應鏈與營運模式。

隨著AI的發展日新月異，新加坡、韓國、日本、美國等國家皆積極推出數位化政策，從產業發展、人才培育、技術創新和監管環境等多個方面提供全面支持，發展產業型解決方案、聚焦於AI創新、加速AI人才和技能的培養，以及強化資訊安全與AI治理。

資誠創新諮詢公司董事長盧志浩提出四大建議，一、推動產業級AI大腦的建立，透過AI提升產業競爭力；二、整合邊緣運算與小型AI模型，建立新的數位智慧工作模式；三、加速AI相關人才技能培育；四、建立AI治理機制，推動負責任AI。同時可參考數位發展部「算力、資料、人才、行銷、資金」等五大政策工具，透過政府的指引及業界資源等外部支持，加快AI應用服務的開發、降低成本，使企業能加速「產品化」並推向市場。

影／泰博工會指控公司染指工會 呼籲勞動部捍衛勞權

泰博公司是國內生產血糖機、血壓機、血氧機、體溫計、體重體脂計、心電圖機以及各種快篩試劑的醫材大廠，泰博工會今天到勞動部門...

國家檔案館上雲端 典藏庫房也能線上看

想走進典藏庫房不必再奔新北林口。國發會檔案管理局今年1月推出「虛擬檔案館」，以360度高解析環景結合3D建模，把國家檔案...

國家融資保證赴美投資 倍數可達15到20倍

台美關稅談判定案，台灣承諾將對美國增加投資，其中2500億美元，將由政府提供企業融資保證。但外界對這種融資保證覺得陌生，其實主要就是由政府向銀行承諾，當企業無法依約償還借款本息時，由保證人承擔代償責任的信用強化機制。如此一來，因有政府在背後掛保證，就可以分擔風險，提高金融機構授信意願，協助企業取得資金。

馬斯克團隊密訪太陽能台廠 元晶、中美晶等有望切入太空AI鏈

特斯拉暨SpaceX執行長馬斯克高喊三年內實現「軌道AI送太空」的目標，積極打造太空AI帝國，供應鏈傳出，因應太空AI最...

馬斯克打造太空AI帝國 台廠具地緣政治優勢有利奪單

馬斯克團隊傳出陸續密訪兩岸太陽能廠，洽談太空AI合作細節。業界分析，馬斯克與大陸、台灣太陽能廠接洽，是科技業很常見的「兩...

台美貿易協定最快本周簽署 市場開放程度、擴大採購等細節將掀牌

賴清德總統日前表示，台美對等貿易協定（ART）力拚農曆年前達陣，據了解，行政院副院長鄭麗君率領的談判團隊，上周已密切與美...

